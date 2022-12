L’enfant batteur de Britain’s Got Talent, Kieran Gaffney, méconnaissable avec des tatouages ​​et un bébé 13 ans après le spectacle

L’Angleterre a un incroyable talent L’enfant star Kieran Gaffney a l’air complètement différent depuis ses débuts en tant que batteur prodige.

L’incroyable batteur n’avait que 14 ans lorsqu’il a séduit les fans de BGT avec ses talents de déchiqueteur sur la batterie et sa participation à la finale.

Kieran est apparu pour la première fois dans l’émission de talents dans sa troisième série, mais a été renvoyé chez lui le jour de la délibération avant de revenir en 2010 dans la quatrième série.

Le juge Simon Cowell a décrit son jeu comme “fantastique” avec Amanda Holden disant que la batterie de Kieran était “parfaite”.

Kieran a d’abord auditionné dans un groupe avec sa famille appelé Mixed Emotions, mais ils n’ont pas réussi avec les juges qui lui ont proposé d’auditionner seul.

Il s’est rendu en finale où il a joué une chanson de heavy metal et a finalement terminé troisième derrière Twist & Pulse et Spellbound.

Depuis son tour de star, Kieran a régulièrement tourné avec le groupe de danse gagnant de la troisième série, Diversity.

Il a décrit son travail avec le groupe de danse dirigé par Ashley Banjo comme “de bons moments avec des gens formidables”.

Le batteur de session qui a maintenant 26 ans, a également accueilli son premier enfant en 2020

Kieran est devenu papa d’Ella Rose en octobre de la même année et a jailli de sa petite fille à son premier anniversaire.





« Joyeux 1er anniversaire à la plus belle fille du monde, ma petite princesse a 1 an !!! Ella rose, je t’aime de tout mon cœur, tu es littéralement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, tu as fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui, chaque jour tu me rends fier ! Tu es ma petite légende, ma petite princesse, un papa fier de tous les jours”, a-t-il écrit sur une série de photos d’elle sur Instagram.

“Je t’aime princesse, aujourd’hui est pour toi. Joyeux anniversaire .”

En dehors de la batterie, Kieran s’est également essayé au jeu d’acteur et en 2014 a eu un petit rôle dans le film, Cuban Fury.

Le nouveau papa a l’air complètement différent de ses jours de télévision avec des tatouages ​​​​à manches longues sur ses bras et même un tatouage au cou.





