L’enfance de Josh Brolin ressemble à un épisode de Tiger King

Photo : Gareth Cattermole/Getty Images

Être acteur est facile si vous avez dû affronter des animaux exotiques en tant qu’enfant. Josh Brolin a grandi avec une mère qui travaillait comme réhabilitatrice d’animaux sauvages, c’est-à-dire quelqu’un qui réhabilite les animaux pour les relâcher dans la nature ou les réinstaller en toute sécurité dans un zoo accrédité par le California Department of Fish and Game. Il a déclaré à Ted Danson et Woody Harrelson lors du dernier épisode de Là où tout le monde connaît votre nom Un employé nommé Bud a failli être mangé par un lion dans le ranch familial, où ils réhabilitaient certains animaux sauvages. « Elle lui a dit : « Regarde, il ne mange pas. Tu dois aller là-bas et lui montrer comment manger. Tu dois t’asseoir à côté de lui et lui montrer. Mets ton visage dans le bol et montre-lui ; il a besoin d’aide », a expliqué Brolin. L’homme a fait exactement cela, et en un clin d’œil, le lion l’a mordu à la jambe. Il a continué : « On entend le jean se déchirer et Bud dit : « Ses dents s’enfoncent dans ma jambe. Ses dents s’enfoncent dans ma jambe ! » Et ma mère, quand elle était nerveuse, avait ce truc, une condition où elle riait hystériquement. » Heureusement, le lion a fini par lâcher la jambe de Bud, le libérant. Cela semble être un événement tragique, mais aussi juste une journée dans la vie d’un petit Josh Brolin, qui conclut : « Et puis vous sortez dans la vie et vous devenez un acteur et tout va bien. »