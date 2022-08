L’énergie solaire est en plein essor en Allemagne alors que la Russie refuse le gaz

Au cours des six premiers mois de cette année, l’Allemagne a enregistré une augmentation de 22 % de l’installation de systèmes solaires, par rapport à la même période l’année dernière, selon les données partagées avec CNN Business par l’Association solaire allemande. Cela comprenait des utilisations résidentielles et commerciales, des petites installations sur les toits privés aux grandes fermes solaires, a déclaré le groupe.

Pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables, cela a créé une forte augmentation des ventes et une pression supplémentaire sur les chaînes d’approvisionnement.

La demande d’énergie solaire était déjà en hausse dans la plus grande économie d’Europe, à mesure que les prix de l’énergie augmentaient, que des incitations politiques étaient introduites et que l’adoption de la technologie devenait plus courante. Mais plus récemment, les consommateurs ont également dû faire face à des factures de services publics de plus en plus élevées, à des températures torrides et à une inquiétude renouvelée quant à savoir s’ils pourront maintenir la chaleur cet hiver.