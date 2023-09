L’énergie solaire brille dans une enquête mondiale avec un soutien de 68 %

Plus des deux tiers de la population mondiale sont favorables à l’énergie solaire, selon un sondage mondial.

Seulement 14 % des personnes interrogées se disent favorables aux combustibles fossiles.

Toutefois, les énergies fossiles représentaient encore 77 % de la consommation mondiale d’énergie en 2022.

Plus des deux tiers de la population mondiale sont favorables à l’énergie solaire, soit cinq fois plus que le soutien public aux combustibles fossiles, selon un sondage mondial.

L’enquête, menée par Glocalities en collaboration avec les groupes de défense Global Citizen et The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, était basée sur des entretiens avec plus de 21 000 personnes dans 21 pays entre janvier et juin.

Ces pays comprenaient l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Italie, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et les États-Unis.

Avec 68 % de soutien, l’énergie solaire était la source d’énergie la plus populaire, suivie par l’éolien (54 %), l’hydroélectricité (35 %) et le nucléaire (24 %), avec seulement 14 % des personnes interrogées se déclarant favorables aux combustibles fossiles, selon l’enquête.

Le sondage Glocalities a renforcé d’autres enquêtes montrant un solide soutien aux énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis. Le dernier Eurobaromètre de l’UE de mai à juin révèle que 85 % des Européens soutiennent « l’investissement massif » dans les énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire.

Un sondage du Pew Research Center réalisé début 2022, antérieur à la flambée mondiale des prix de l’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a montré que 69 % des adultes américains donnaient la priorité au développement de sources d’énergie alternatives telles que l’énergie éolienne et solaire plutôt qu’à l’expansion de la production de pétrole, de charbon et d’énergie. gaz naturel, contre 79 % deux ans plus tôt.

Aux États-Unis, selon le sondage Glocalities, l’énergie solaire était également la source d’énergie la plus favorisée avec 58 %, tandis que les combustibles fossiles étaient soutenus à hauteur de 24 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale.

Toutefois, les combustibles fossiles représentaient toujours 77 % de la consommation mondiale d’énergie en 2022, a déclaré Michael Sheldrick, cofondateur et responsable des politiques, de l’impact et des affaires gouvernementales chez Global Citizen.

« Cet ‘écart de production’ met en évidence un paradoxe inquiétant : malgré un fort soutien public aux énergies renouvelables, la production de combustibles fossiles reste prédominante », a-t-il déclaré.

« Indépendamment de l’appartenance démographique ou politique, démocrate ou républicaine, l’énergie solaire apparaît comme la source d’énergie préférée au monde… (ce qui) indique qu’il existe un terrain d’entente sur lequel les agendas politiques peuvent s’aligner sur les demandes claires des citoyens », a-t-il ajouté.

La demande mondiale d’énergie a augmenté de 1 % l’année dernière et la croissance record des énergies renouvelables n’a rien fait pour modifier la domination des combustibles fossiles, selon le dernier rapport de l’Examen statistique de l’énergie mondiale.

Les scientifiques affirment que le monde doit réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 43 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour avoir le moindre espoir d’atteindre l’objectif international de l’Accord de Paris consistant à maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.