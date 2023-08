L’énergie nucléaire, la réponse à un avenir durable ? Les experts sont divisés

L’énergie nucléaire a été présentée comme un moyen éprouvé et sûr de produire de l’énergie propre, mais pourquoi n’est-elle pas plus largement adoptée ?

L’énergie nucléaire n’est pas seulement propre. Il est fiable et surmonte la nature intermittente des énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne, hydraulique et solaire.

L’énergie nucléaire est également la deuxième plus grande source d’énergie à faible émission de carbone après l’hydroélectricité, plus que l’éolien et le solaire combinés, a déclaré Schroders.

Schroders a noté que l’énergie nucléaire est non seulement évolutive, mais aussi beaucoup plus propre – n’émettant que 10 à 15 grammes d’équivalent CO2 par kilowattheure. C’est compétitif avec l’énergie éolienne et solaire et bien meilleur que le charbon et le gaz naturel.

Il y a quelques années seulement, le L’Agence internationale de l’énergie avait mis en garde que l’énergie nucléaire était « en danger de déclin futur ». Le rapport de 2019 indiquait alors que « l’énergie nucléaire a commencé à s’estomper, avec la fermeture d’usines et peu de nouveaux investissements réalisés, juste au moment où le monde a besoin de plus d’électricité à faible émission de carbone ».

C’est la raison pour laquelle les nations ont un second regard sur l’énergie nucléaire, a déclaré Shellenberger. « C’est parce que les énergies renouvelables ne sont pas en mesure de nous emmener là où nous devons aller. Et les pays veulent être exempts de combustibles fossiles. »

Le point de vue de Shellenberger est que les énergies renouvelables atteignent les limites de ce qu’elles peuvent réaliser dans de nombreux pays. Par exemple, l’énergie hydroélectrique n’est pas viable dans tous les pays, et ceux qui en ont sont « exploités », ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus exploiter les ressources terrestres ou hydriques à cette fin.

Douze ans après Fukushima, nous nous améliorons dans l’exploitation de ces centrales. Ils sont plus efficaces, ils sont plus sûrs, nous avons une meilleure formation.

Alors que les tragédies de Tchernobyl et de Fukushima ne peuvent être oubliées, l’utilisation du nucléaire est l’un des moyens les plus sûrs de produire de l’énergie, même en tenant compte de la nécessité de stocker les déchets nucléaires.

Il y a eu de nouvelles conceptions pour les centrales nucléaires qui ont également amélioré la sécurité, « mais vraiment ce qui a rendu la sécurité nucléaire a été le genre de trucs ennuyeux, le truc des formations et des routines et les meilleures pratiques », a-t-il déclaré à CNBC.

Donc, si le nucléaire a été un moyen testé, éprouvé et sûr de produire de l’électricité, pourquoi n’est-il pas plus largement adopté ?

« Je pense que le plus gros problème du nucléaire a en fait été l’économie des coûts. Il est très coûteux de construire une centrale nucléaire au départ. Il y a beaucoup de dépassements, beaucoup de retards. Et je pense que, pour les investisseurs qui cherchent à investir de l’argent dans ce l’espace, ils doivent trouver des joueurs qui ont de solides antécédents en matière de capacité à développer cette capacité. »

En outre, il souligne que l’extraction, le transport et le traitement de l’uranium ne sont pas non plus exempts d’émissions de gaz à effet de serre.

Greenpeace a reconnu que « dans l’ensemble, les centrales nucléaires ont un score comparable à l’énergie éolienne et solaire ». Cependant, l’éolien et le solaire peuvent être mis en œuvre beaucoup plus rapidement et à une échelle beaucoup plus grande, ce qui a un impact plus rapide sur les émissions de carbone et la transition vers une énergie propre.