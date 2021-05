L’énergie est à la traîne en avril. Ce que les traders surveillent dans le premier secteur de 2021

L’énergie est passée du premier au pire.

Les actions énergétiques ont chuté vendredi, terminant avril comme le secteur le moins performant du mois, malgré des bénéfices légèrement plus forts que prévu des géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron. C’est néanmoins le secteur le plus performant pour 2021, en hausse de près de 30%.

Dans une interview accordée vendredi à « Trading Nation » de CNBC, Craig Johnson, analyste de recherche technique senior chez Piper Sandler, a déclaré que les graphiques du groupe racontaient une histoire positive.

« Je pense que les graphiques nous transmettent un message très optimiste en ce moment », a déclaré Johnson, en désignant le Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), qui suit le groupe.

Il a ajouté qu’Exxon Mobil, la plus grande participation du fonds, était sur le point d’inverser une tendance baissière à plus long terme.