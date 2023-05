L’énergie éolienne était la plus grande source d’électricité du Royaume-Uni au premier trimestre 2023, dépassant le gaz naturel et soulignant le rôle de plus en plus important que les énergies renouvelables sont appelées à jouer dans les années à venir.

Selon des chercheurs de l’Imperial College de Londres, les éoliennes ont fourni 32,4 % de l’électricité britannique au cours des trois premiers mois de l’année. Le gaz, combustible fossile, représente 31,7 % du mix énergétique électricité.

Les résultats ont été rendus publics avant la publication de Drax Electric Insights, un rapport indépendant rédigé par une équipe de l’Impériale.

Dans un communiqué mercredi Drax une entreprise énergétique, a dit c’était la première fois que le vent « fournissait la plus grande part d’énergie dans n’importe quel trimestre de l’histoire du réseau électrique du pays ».

D’autres sources dans le mélange comprenaient:

Importations (12,6 %)

Nucléaire (12,5 %)

Biomasse (5,7 %)

Solaire (2,3 %)

Hydroélectricité (1,5 %)

Charbon (1,3 %)

Dans son communiqué, Drax a déclaré que la production éolienne était supérieure de 3% par rapport au premier trimestre 2022. Le gaz, en revanche, a diminué de 5%.

Les éoliennes, selon l’analyse, produisaient 24 térawattheures d’électricité. Cela, selon l’annonce de mercredi, serait suffisant pour facturer plus de 300 millions Tesla Modèle Ys.

« La révolution des énergies renouvelables a transformé la façon dont la Grande-Bretagne obtient son électricité, rendant notre réseau électrique plus propre et plus vert », a déclaré Iain Staffell de l’Imperial College de Londres, auteur principal de la série Drax Electric Insights.

« Il y a encore de nombreux obstacles pour parvenir à un réseau entièrement sans combustible fossile, mais la fourniture de gaz pour la première fois est un véritable événement marquant », a-t-il poursuivi.