L’endroit le plus WOKEST sur terre? Disney «  pousse la théorie critique de la race au personnel, rejette l’égalité des chances et condamne All Lives Matter  » – RT USA News

Walt Disney Co. aurait rejoint la ruée des entreprises américaines vers la théorie critique de la race, enseignant au personnel enseignant que l’Amérique est enracinée dans le «racisme systémique» et que les employés blancs doivent faire preuve d’une déférence particulière envers leurs collègues noirs.

Le matériel de formation Disney obtenu par le journaliste Christopher Rufo comprend un programme appelé «Réimaginez demain», qui comporte des instructions sur «microagressions», «fragilité blanche» et «allié». Il se réfère à l’Amérique « longue histoire de racisme systémique et de transphobie » et appelle à créer « égalité du résultat », plutôt que l’égalité de traitement et l’égalité des chances.

On dit aux employés blancs de «travailler à travers les sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre ce qui est en dessous d’eux et ce qui doit être guéri». Ils doivent «écouter avec empathie [to] Collègues noirs »et« ne pas remettre en question ou débattre de l’expérience vécue par les collègues noirs ». pic.twitter.com/PkLnMhaqrA – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 8 mai 2021

Les employés blancs, à qui on demande de remplir un « liste de contrôle des privilèges blancs, » apprennent à écraser toute suggestion que les accusations portées contre eux pourraient être fausses. « Examiner et surmonter les sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre ce qu’il y a derrière eux et ce qui doit être guéri », disent les matériels de formation.





Disney demande également aux employés blancs de promouvoir les compétences et les qualités de leurs collègues noirs lorsque ces collègues ne sont pas présents « pour donner de la visibilité et du parrainage. » Les membres du personnel sont également invités à « apprendre quoi dire et quoi ne pas dire » à leurs collègues noirs. Il leur est également conseillé de donner automatiquement « validation » si un collègue partage une expérience. «Ne remettez pas en question ou ne débattez pas de l’expérience vécue par vos collègues noirs», le guide dit, y compris toute suggestion qu’un commentaire ou une action particulière n’était pas basée sur la race.

Des phrases telles que « toutes les vies comptent » et « Je ne vois pas de couleur » sont condamnés comme « idéologies et rhétorique daltoniens » qui sont « nuisible et blessant. » Il est conseillé aux employés de ne pas compter sur des collègues noirs pour les informer sur la race, ce qui serait « émotionnellement éprouvant. »

Les ressources recommandées pour une étude plus approfondie comprennent le «Projet 1619» historiquement inexact du New York Times, le site Web Black Lives Matter, un article appelant à la suppression du financement des services de police et des documents pour endoctriner les enfants dans la théorie critique de la race.

Ensuite, les participants sont invités à remplir une «liste de contrôle des privilèges blancs»: «Je suis blanc», «Je suis hétérosexuel», «Je suis un homme», «Je m’identifie toujours au sexe dans lequel je suis né», «Je n’ai jamais été violée »,« Je ne compte pas sur les transports en commun »et« Je n’ai jamais été traitée de terroriste. » pic.twitter.com/hcTVp9Tnz1 – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 8 mai 2021

Rufo a déclaré que Disney avait également distribué une feuille de travail demandant aux employés blancs de dissoudre la police, de participer aux réparations et « décoloniser » leurs étagères. L’entreprise a également parrainé un «Défi d’équité raciale et de justice sociale de 21 jours», dans lequel on dit aux participants qu’ils « tous ont été élevés dans une société qui élève la culture blanche au-dessus des autres. »

En plus de la liste de contrôle des privilèges blancs, les employés reçoivent un document expliquant comment ils peuvent aider « faire le changement » en pivotant de «culture à dominante blanche» à «quelque chose de différent». Parmi les valeurs condamnées comme perpétuelles « culture de la suprématie blanche » sont la concurrence, le perfectionnisme, l’individualisme et «gestion sceptique».

Enfin, on dit aux participants qu’ils doivent «passer» d’une «culture dominante blanche» à «quelque chose de différent». Le document affirme que la «concurrence», «l’individualisme», «l’opportunité» et «l’exhaustivité» sont des valeurs «dominantes blanches» qui «perpétuent la culture de la suprématie blanche». pic.twitter.com/f4Z9LSv8Ir – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 8 mai 2021

Disney est loin d’être le seul à pousser la théorie critique de la race sur ses employés. Les agences gouvernementales, les districts scolaires et les entreprises à travers les États-Unis ont adopté de tels programmes. Par exemple, Coca-Cola avait une formation obligatoire dans laquelle les employés devaient être « moins de blanc. »





Le président Joe Biden a rétabli cette formation dans les agences fédérales dès son entrée en fonction en janvier, lorsqu’il a annulé une interdiction ordonnée par l’ancien président Donald Trump. Les États contrôlés par les républicains, comme l’Idaho, l’Oklahoma et l’Iowa, ont pris des mesures ces dernières semaines pour interdire cet enseignement dans leurs écoles et universités.

LIRE LA SUITE: La poussée de Bucking Biden pour « l’équité », les États américains interdisent la théorie critique de la race dans les écoles et les agences publiques

Disney s’est déjà amusé à l’encontre des conservateurs avec ses tendances récentes à la réveil, telles que le licenciement de l’actrice Gina Carano pour ses opinions politiquement incorrectes et la diffamation de certains de ses films classiques, tels que «Dumbo» et «Peter Pan», comme raciste.





