L’endroit le plus sûr au monde ? Le Vermont aux États-Unis mène la course au vaccin contre le Covid-19

Le Vermont – connu pour Bernie Sanders, le sirop d’érable et le lieu de naissance de la crème glacée Ben and Jerry’s – a un nouveau titre de gloire : l’État le plus vacciné des États-Unis contre Covid-19. Abritant des fermes rouges et des panneaux avertissant les conducteurs d’orignaux, le deuxième État le moins peuplé des États-Unis est récemment devenu le premier à vacciner partiellement 80 % des résidents éligibles. L’État rural du nord-est a administré au moins une dose de vaccin à 82 % des résidents âgés de 12 ans. et plus, bien au-dessus du taux national des États-Unis de 64 pour cent. Son taux de vaccination est plus du double de celui de l’État le moins performant du Mississippi.

« Cela fait de nous probablement l’endroit le plus sûr du pays et peut-être du monde », a déclaré le commissaire à la santé Mark Levine, qui a sur son bureau une figurine du meilleur conseiller américain en matière de pandémie Anthony Fauci.

Les responsables et les habitants attribuent le succès du Vermont aux cliniques de vaccination généralisées, à la confiance dans les dirigeants politiques et à la science et au sens aigu des responsabilités des résidents envers leur communauté.

« Les habitants du Vermont donnent la priorité à leur santé, ce qui est un bon point de départ », a déclaré Levine à l’AFP dans les bureaux du département de la santé de l’État à Burlington, sur le lac Champlain.

« Et sur cette base, les Vermontois sont très coopératifs et conformes », ajoute-t-il, citant une tradition de réunions municipales et « d’engagement civique » à travers la Nouvelle-Angleterre, y compris le Maine et le Massachusetts où les taux de vaccination sont également élevés.

Le Vermont, dont la population est à 94 % blanche et qui a l’un des niveaux d’éducation les plus élevés des États-Unis, n’a enregistré qu’environ 250 décès dus au Covid-19.

Les États-Unis dans l’ensemble ont subi plus de 605 000 décès liés à Covid. Le gouverneur républicain modéré Phil Scott a levé toutes les restrictions restantes lorsque le Vermont a atteint le cap des 80% le mois dernier, après avoir levé le mandat de masque de l’État en mai. Evan David Warner, un musicien ambulant de la rue principale de l’église de Burlington, convient que la population unie du Vermont de seulement 640 000 habitants était la clé du retour à la normale.

«Les habitants du Vermont croient que nous avons tous la responsabilité de nous protéger les uns les autres. C’est un code moral social », déclare le guitariste de 23 ans entre deux chansons.

La population dispersée du Vermont et le terrain montagneux, populaire auprès des randonneurs en été et des skieurs en hiver, ont présenté aux vaccinateurs le défi d’atteindre tout le monde. Alors que les tirs ralentissaient sur les principaux sites, des cliniques pop-up ont été installées dans les fermes, les plages au bord des lacs, les parcs d’État et les pistes pour aider à atteindre les personnes dans les zones rurales, y compris les travailleurs agricoles migrants.

‘Commodité’

«Nous avons réalisé que nous devions aller vers eux. Parfois, cela signifie voyager sur des chemins de terre au milieu de nulle part et se rendre chez quelqu’un où il est confiné à la maison. Je suis littéralement allé dans des endroits auxquels je ne m’attendais pas en tant qu’infirmière », explique l’infirmière Ellen Monger, alors qu’elle attend les visites d’un marché fermier de Northfield, 6 000 habitants. des fraises.

À 15 miles (24 kilomètres) à Websterville, la Garde nationale administre le vaccin Johnson et Johnson en une seule injection aux employés de la Vermont Creamery.

L’entreprise s’est associée aux soldats pour aider à augmenter le taux de vaccination de son personnel, qui accusait un retard d’environ 55 %.

« Nous essayons simplement d’éliminer toute barrière », explique la directrice marketing Kate Paine, notant que la société offrait des tacos gratuits comme incitation supplémentaire.

Les heures de travail, les maisons dans des endroits éloignés et les responsabilités de garde d’enfants ont rendu difficile pour certains membres du personnel de trouver le temps de se faire vacciner.

« C’était la facilité de la commodité », explique Jason Stride, 30 ans, superviseur du fromage frais, expliquant la raison pour laquelle il se fait vacciner au travail.

De retour à Burlington, la plus grande ville du Vermont, le taux de vaccination élevé est un soulagement pour les habitants et les entreprises.

« C’est formidable de voir des visages normaux et souriants autour », déclare Aida Arms, employée d’un magasin de vêtements. « Il y a aussi un soutien économique qui vient avec un taux de vaccination plus élevé », ajoute la jeune femme de 21 ans.

Le Vermont n’a pas offert d’incitations majeures pour les vaccinations, note le commissaire à la santé Levine. Pas de loteries comme celles que l’on voit dans d’autres États ; juste l’étrange crème glacée molle connue localement sous le nom de « crèmes ».

Mais il est déterminé à se faire tirer dans les bras, en particulier avec l’anxiété entourant les mutations virales telles que la variante Delta. « La persévérance : une autre bonne valeur de la Nouvelle-Angleterre », dit-il.

