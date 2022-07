L’endroit le plus sec de Grande-Bretagne révélé comme un petit village qui n’a eu AUCUNE pluie en juillet

Un petit village du Hampshire est l’endroit le plus sec de Grande-Bretagne – avec zéro pluie en juillet.

Odiham desséché, 4 500 habitants et abritant des prisonniers français pendant les guerres napoléoniennes, a été au sec tout le mois, selon le Met Office.

Le petit village d’Odiham dans le Hampshire est l’endroit le plus sec de Grande-Bretagne – avec zéro pluie en juillet Crédit : Simon Jones

Et peu de soulagement est en route pour les jardins britanniques.

Le prévisionniste a confirmé que les mois de janvier à juin étaient les plus secs du pays depuis 1976 – et que d’autres vagues de chaleur sont prévues, avec une sécheresse officielle qui devrait être déclarée dans quelques jours et des interdictions probables des tuyaux d’arrosage.

St James’s Park, Londres, et Charsfield, Suffolk, ont enregistré 0,4 mm de précipitations ce mois-ci. Tout Londres a enregistré 0,6 mm, soit 1% de sa moyenne de juillet.

L’Essex a eu 1,7 mm et devrait battre son record de 6,4 mm depuis 1921.

Le Met Office a déclaré: «Le mois de juillet le plus sec a été en 1868 avec 23,2 mm de pluie. Nous sommes à 37,3 mm mais certains comtés verront leur plus sec de tous les temps.

Le sud-est a connu 24 jours sans pluie du 1er juin au 24 juillet et le centre de l’Angleterre 23 jours.

La chaleur record de 40,3 ° C (104 ° F) de la semaine dernière et la forte demande en eau ont laissé les réservoirs dangereusement bas.

Le National Drought Group a avancé les pourparlers d’octobre à hier.

Stuart Colville de Water UK a déclaré : “Nous exhortons tout le monde à examiner attentivement la quantité qu’ils utilisent.”

L’île de Man interdira les tuyaux d’arrosage à partir de vendredi.