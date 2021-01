Le Disneyland Resort original d’Anaheim, en Californie, qui a fermé ses portes au début de la crise de Covid-19 en mars, devrait rouvrir plus tard cette semaine – mais les visiteurs se verront offrir des vaccins au lieu des attractions habituelles.

Le comté d’Orange a annoncé lundi que son premier grand centre de vaccination contre les coronavirus serait installé dans le parc à thème emblématique. Décrit comme un «Super POD» (point de distribution), il pourra vacciner « milliers » des résidents chaque jour, ont déclaré les responsables du comté.

«Le coronavirus a provoqué à la fois une crise de santé publique et une dévastation économique», Le maire d’Anaheim, Harry Sidhu, a déclaré dans une déclaration écrite. «Avec ce super site, nous allons commencer à surmonter les deux.»

À partir de lundi, les sites de distribution à travers la Californie ont commencé à administrer des jabs à des personnes jugées à haut risque ou hautement prioritaires, y compris le personnel des forces de l’ordre, les premiers intervenants et les personnes de 75 ans et plus.

Disneyland n’est pas le seul grand site de Californie à être converti en site de vaccination. Dodgers Stadium, à proximité de Los Angeles, abritera également un «Super POD.» Le stade de baseball avait auparavant été utilisé comme site de test Covid-19.

Disney a fermé ses parcs au début de la pandémie en mars. Les parcs à thème en Floride ont rouvert au cours de l’été, mais les propriétés Disney en Californie n’ont pas encore redémarré leurs opérations normales en attendant l’approbation du gouvernement local et de l’État. Cependant, certaines parties d’un centre commercial situé dans la station balnéaire d’Anaheim, Downtown Disney, sont restées ouvertes.

La société a licencié plus de 30 000 employés, principalement dans ses parcs à thème, à la suite de la fermeture.

Selon les médias, il pourrait s’écouler des mois avant que le parc à thème d’Anaheim ne reprenne ses activités normales. Et quand il rouvrira, une preuve de vaccination peut être exigée pour les visiteurs. Le président de Disneyland Resort, Ken Potrock, a signalé en décembre que toutes les options étaient sur la table lors de l’examen de la façon de rouvrir en toute sécurité. Dans le comté voisin de Los Angeles, les autorités sanitaires expérimentent déjà un reçu iPhone numérique pour les vaccinations Covid-19, qui pourrait un jour être utilisé comme un « passeport » pour voyager et accéder aux sites.

