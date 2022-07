L’endroit le plus dangereux pour les attaques de requins où vous ne devriez JAMAIS nager est révélé par un expert

Pour éviter les morsures de requins, les baigneurs doivent changer leurs habitudes de baignade car l’océan est le plus animé depuis les années 1950, a déclaré un expert des requins.

“Si vous partez en randonnée dans les bois, vous n’allez pas marcher au milieu du lion qui poursuit le cerf”, a déclaré Chris Fischer, fondateur d’OCEARCH, au Sun. “Il en va de même pour l’océan.”

Le film Jaws a créé une fausse image des grands requins blancs, qui ont été presque anéantis par les humains dans les années 1970 et 1980 Crédit : Chris Ross/OCEARCH

Chris Fischer, fondateur d’OCEARCH, s’est entretenu avec The Sun dans une interview exclusive Crédit : Chris Ross/OCEARCH

OCEARCH est une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche et à la conservation des requins et autres formes de vie marine Crédit : Chris Ross/OCEARCH

Cela commence vraiment par la protection par New York et le New Jersey des menhaden – également connus sous le nom de bunker – qui nagent dans de grands “nuages” et attirent les prédateurs comme les requins.

Les deux États du nord-est ont restreint la pêche récréative menhaden dans les eaux de l’État, qui est définie à trois milles du rivage.

C’est le plus gros indice à surveiller, a déclaré Fischer, à cause de la façon dont les requins chassent.

CROWDING TACTIC – CONNAISSEZ-LE, SURVEILLEZ-LE ET VOUS SEREZ EN SÉCURITÉ

Les requins poussent leurs proies comme des menhaden contre la plage dans une tactique de chasse appelée surpeuplement.

“S’ils entassent l’appât contre la plage, il ne peut pas s’enfuir. Ils ne peuvent pas descendre parce que c’est trop peu profond et ne peuvent pas aller sur le côté parce que le rivage est là”, a déclaré Fischer.

“Et puis, quand ils sont bondés, les requins commencent à les traverser et ils se relaient pour pouvoir se nourrir plus efficacement.”

Sachant cela, Fischer a déclaré que la plus grande clé est de surveiller une “grosse boule d’appât” n’importe où près de la plage, car les requins et autres prédateurs ne sont probablement pas loin derrière.

CONSEILS POUR LES AMATEURS DE PLAGE

“Mon conseil aux amateurs de plage est de trouver une belle section de plage calme où cela ne se produit pas. C’est là que vous voulez passer votre temps dans l’eau”, a déclaré Fischer.

Ces nuages ​​de poissons montent et descendent le long du rivage, donc si vous remarquez qu’une boule de poisson est poussée sur la plage, “sortez de l’eau et regardez-la”.

“C’est une expérience formidable. C’est comme un safari à New York, vous savez, un safari océanique à New York”, a déclaré Fischer.

“Les gens paient beaucoup d’argent pour faire le tour du monde pour voir des choses comme ça. Asseyez-vous et regardez-le et profitez-en. Vous regardez quelque chose qui n’a pas été vu depuis 60 ou 80 ans”, a-t-il déclaré.

Habituellement, les poissons-nuages ​​se déplacent le long de la côte après environ 20 à 30 minutes, a-t-il déclaré. Ils pourraient revenir une heure ou deux plus tard.

“Une fois que cette balle d’appât glisse sur la plage loin de vous, que l’océan devient agréable et calme et que les oiseaux ne s’écrasent pas sur l’appât, amusez-vous dans l’eau”, a déclaré Fischer.

“Il s’agit de changer nos mentalités sur la façon dont nous interagissons dans l’océan. Nous avons grandi dans un océan qui a été tellement anéanti parce que nous l’avons épuisé.”

“IL EST TEMPS D’ÉVOLUER COMME HUMAINS”

“Maintenant, nous devons évoluer. Nous devons changer. Nous devons comprendre que ce n’est pas le même océan qu’il était dans les années 80, 90 et au début des années 2000, où il était en grande partie mort”, a déclaré Fischer.

“Nous avons tué tous les phoques. Nous avons aspiré tous les menhaden pour la nourriture des animaux domestiques. Nous avons capturé tous les strip-teaseuses, les sébastes, les cabillauds et d’autres choses parce qu’à l’époque, nous pensions que l’océan était si grand que nous ne pouvions pas l’affecter. en en retirant la moisson.

“Vous pouvez simplement entrer n’importe où et rien ne s’est passé parce que nous avons tout effacé. Ce qui se passe maintenant en tant qu’humains, c’est que nous devons en quelque sorte changer et nous devons modifier notre comportement.”

EXPLIQUER LES REQUINS DE LONG ISLAND

C’est pourquoi il y a eu plus d’une demi-douzaine d’observations ou de morsures de requins au large de Long Island, ce qui était du jamais vu avant la pandémie.

“Nous sommes au milieu d’un rétablissement lent et régulier de ces populations, donc c’est juste quelque chose que vous allez voir de temps en temps”, a déclaré Fischer, “parce qu’il y a plus de requins, et il y a des gens dans l’eau et là sont de mauvaises interactions.

“Ce n’est pas un mystère. Ce n’est pas une sorte de situation de changement climatique radical. L’océan revient à ce qu’il est censé être. C’est juste qu’aucun d’entre nous n’est en vie depuis assez longtemps pour avoir vu ça.”

Les observations et les attaques de requins sont un “cadeau” pour les générations futures, a déclaré un expert des requins au Sun Crédit : Chris Ross/OCEARCH

Ce requin qui s’est échoué le long de la côte de Long Island se dirigeait probablement vers le nord, “s’est arrêté pour une collation”, a été attrapé et relâché par un pêcheur et “ça ne s’est pas bien passé”, a déclaré un expert au Sun. Crédit : Service de police du village de Quogue