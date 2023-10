Pour acheter une voiture, les Singapouriens et les expatriés doivent faire une offre pour obtenir un certificat d’admissibilité de 10 ans – essentiellement un permis – et le coût a grimpé jusqu’à atteindre des niveaux records au cours du mois dernier. Chargement Un certificat pour un véhicule dit de catégorie B, une classe qui comprend les SUV multisegments populaires, ainsi que des voitures plus grandes et plus haut de gamme, coûte désormais aux acheteurs 150 000 $ SGD (172 000 $), tandis que les permis pour la catégorie A plus basique et moins puissante. les véhicules se vendent jusqu’à 106 000 SGD. L’argument décisif est le suivant : ce coût s’ajoute au prix de la voiture elle-même. Cela signifie qu’avec d’autres frais, notamment des droits de douane, la TPS et des taxes supplémentaires, les nouvelles Subaru Forester, par exemple, sont sur le marché ici à plus de 200 000 $ SGD (230 000 $). En Australie, ils commencent à un peu moins de 40 000 dollars. Les Bentley, les Ferrari et autres sont encore plus pénalisées par les taxes sur les voitures de luxe.

Les prix exorbitants sont révélateurs d’une ville qui a été désignée l’année dernière, aux côtés de New York, comme la plus chère de la planète par l’Economist Intelligence Unit, et qui a attiré un afflux de nouvelles richesses offshore depuis la crise sanitaire mondiale. Les Singapouriens sont habitués à payer plus cher pour conduire dans un pays où le revenu annuel médian des ménages est de 121 188 SGD, selon Reuters. Mais comme le coût des certificats de voitures neuves est passé de seulement 30 000 SGD pendant la pandémie, nombreux sont ceux qui doivent reconsidérer leurs options. Une Bentley Flying Spur à Singapour. Crédit: Bloomberg Neo Tiam Ting, concessionnaire automobile et président de la Singapore Vehicle Traders Association, affirme que la demande a été stimulée par les entreprises et les fournisseurs de services de covoiturage qui ont renforcé leurs flottes pendant le retour de la cité-État après le COVID-19. Pendant tout ce temps, le parc de véhicules, comme il l’appelle, est resté fixé à moins d’un million, avec des numéros de voitures et de motos gelés et seul un transport fractionné des véhicules utilitaires est autorisé. Le gel, destiné à éviter les embouteillages qui encombrent les rues d’autres villes d’Asie du Sud-Est, a été imposé en 2018 et restera en vigueur jusqu’en 2025.

« L’utilisateur individuel souffrira car les catégories A et B sont mélangées et doivent enchérir. [for certificates] contre les entreprises », dit Ting. « Pour ceux qui ont encore vraiment besoin de la voiture pour un usage familial ou pour leur propre travail, ils ont deux possibilités. La première est qu’ils possèdent la voiture, avec un prix plus élevé. La deuxième alternative vers laquelle se tournent certaines personnes est la location d’une voiture pour un ou deux ans. Ils n’ont pas besoin de verser d’acompte, juste le loyer mensuel, mais celui-ci reste élevé. L’autopartage est un autre concept qui a été évoqué comme une alternative pour ceux qui ne peuvent pas posséder un véhicule. Bien sûr, les véhicules d’occasion sont moins chers, mais il leur reste naturellement moins d’années avant l’expiration de leur certificat décennal. Lorsque cela se produit, les propriétaires peuvent soit débourser pour un autre permis de cinq ou dix ans, soit vendre la voiture à une casse ou à un exportateur. Chargement Tout dépend de priorités personnelles, explique le fonctionnaire Allan Shew. Il m’a dit que lui et sa femme Beekhin, conseillère fiscale, possédaient deux voitures, une Mercedes et une Volkswagen, qu’ils avaient toutes deux achetées d’occasion. Ils ont deux enfants qu’ils transportent, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle ils choisissent de posséder une voiture dans une ville géographiquement petite et bien desservie par les transports publics. «Je crois toujours que chacun accorde de la valeur à des choses différentes», dit-il. «Certaines personnes sont prêtes à dépenser leur argent pour voyager, d’autres pour acheter des montres… mais ma femme et moi-même sommes tous deux des amoureux de l’automobile, même si nous savons qu’elles déprécient leurs actifs.