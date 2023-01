L’endroit le plus chaud pour réseauter est un bain de glace

“Le nombre de réunions est en fait absurde, étant donné qu’il s’agit d’un spa”, a déclaré Jonathan Leary, le fondateur de Remedy Place.

Une partie de l’appel est simple : alors que le monde tente de sortir de la pandémie – et que des virus tels que le VRS et ceux qui causent la grippe et le Covid-19 continuent de circuler fortement – les entreprises savent qu’il est logique sur le plan commercial de donner la priorité à la santé de leurs clients et employés. Une étude de 2022 menée par la Society for Human Resource Management en collaboration avec d’autres groupes, par exemple, a révélé que 88% des professionnels des RH pensaient que l’offre de ressources en santé mentale pourrait augmenter la productivité, et 86% ont déclaré que cela pourrait augmenter la rétention des employés.

“Les gens sont plus malades qu’ils ne l’ont jamais été”, a déclaré le Dr Leary. “Les propriétaires d’entreprise commencent à réaliser à quel point il est rétrograde de dire : ‘OK, pour notre fête de Noël, notre réunion d’équipe ou notre retraite d’entreprise, allons les boire et les faire abuser, ce qui est un dépresseur et les ralentira.'”

Une autre partie de l’appel est la nouveauté.

“Plus personne ne s’intéresse au yoga en équipe”, a déclaré Kane Sarhan, l’un des fondateurs du Well, une retraite avec des sites à New York et à Washington, dans le Connecticut, qui attire des entreprises de Boston. “Ce sont des choses beaucoup plus dynamiques comme les intraveineuses, les cercles de soutien de groupe, les bains sonores, le travail énergétique.”

M. Sarhan a déclaré que les entreprises du Fortune 100 et les grandes sociétés financières utilisent les installations du Well pour des réunions de vente, des événements d’équipe et des réunions de clients.

« Nous leur avons enseigné le tapotement et la lecture de la paume », a-t-il déclaré. « Les gens sont épuisés et les gens ont été malades. C’est la responsabilité des dirigeants d’aider les équipes à y faire face, et offrir un rabais sur un abonnement à un gymnase ou une salle tranquille dans un bureau ne suffit pas, alors ils viennent à nous.