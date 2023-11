L’endroit et la façon dont vous êtes assis sont importants lors de la prise de tension artérielle chez le médecin.

Crédit : Association américaine du cœur



Selon une nouvelle étude, des millions de personnes ayant une tension artérielle normale pourraient être classées à tort comme ayant une tension artérielle trop élevée en raison d’un mauvais positionnement lors de la prise des mesures.

Les directives de l’American Heart Association et de l’American College of Cardiology exigent qu’un patient soit assis sur une chaise, les pieds à plat sur le sol, le dos soutenu et le bras portant le brassard de tensiomètre soutenu au niveau du cœur. Cela permet de garantir une lecture précise. Mais de nombreux professionnels de la santé prennent la tension artérielle pendant que le patient est assis sur une table d’examen, laissant ses jambes pendantes et son dos et ses bras sans soutien.

“Cela ne permet pas de prendre la tension artérielle avec précision”, a déclaré le chercheur Dr Randy Wexler, médecin de premier recours au centre médical Wexner de l’université d’État de l’Ohio à Columbus. Il présentera le recherche le samedi 11 novembre à l’AHA Conférence Sessions Scientifiques à Philadelphie.

Être classé à tort comme hypertension artérielle, également appelée hypertension, peut conduire à « des personnes qui suivent un traitement qui n’en ont pas besoin », a déclaré Wexler. “Les gens n’ont peut-être pas besoin de prendre autant de médicaments, ce qui entraîne des effets secondaires. C’est là qu’il devient important d’avoir des mesures de tension artérielle bonnes et précises.”

Dans l’étude, 150 adultes ont été répartis au hasard dans l’un des trois groupes. Dans un groupe, les mesures de tension artérielle ont été prises sur une table d’examen à hauteur fixe, puis sur une chaise d’examen à positionnement réglable. Un deuxième groupe a subi les mêmes lectures dans l’ordre inverse. Un troisième groupe a fait les deux séries de lectures sur la chaise d’examen. Il y avait une période de repos avant chaque série de lectures. Les résultats ont été regroupés et la moyenne de trois mesures prises sur table a été comparée à la moyenne de celles prises sur chaise.

Pour les lectures prises sur la table d’examen, la pression artérielle systolique moyenne (chiffre du haut) était de 7 mmHg plus élevée et la lecture diastolique moyenne (chiffre du bas) était de 4,5 mmHg plus élevée que celles prises en position assise sur la chaise, conformément au positionnement recommandé par les lignes directrices. Les chercheurs ont conclu que cette différence était suffisamment importante pour classer à tort des millions de personnes comme souffrant d’hypertension dont la tension artérielle se situait en réalité dans la plage normale.

“Nous n’avons pas été surpris qu’il y ait une différence”, a déclaré Wexler. “Nous avons été surpris de voir à quel point il y avait une différence.” Le résultats ont été publiés en septembre dans la revue eMédecineClinique.

On estime que près de la moitié des adultes américains souffrent d’hypertension artérielle. L’hypertension est diagnostiquée lorsque les mesures atteignent ou dépassent systématiquement 130 mmHg systolique ou 80 mmHg diastolique.

Les personnes recevant des médicaments pour abaisser la tension artérielle alors qu’elles n’en ont pas besoin risquent de faire baisser leur tension artérielle trop bas, une condition connue sous le nom d’hypotension, a déclaré le Dr Jordana Cohen, néphrologue à Penn Medicine à Philadelphie, qui n’a pas participé à l’étude. nouvelle recherche. Une pression artérielle basse peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements et entraîner des chutes.

“Nous devons nous assurer que nous mesurons correctement la tension artérielle et que nous la traitons correctement”, a déclaré Cohen, également professeur agrégé de médecine à l’Université de Pennsylvanie. “Les systèmes de santé doivent donner la priorité à cela. Nous devons les convaincre qu’il est économiquement judicieux de le faire, car cela entraînera de meilleurs résultats.”

Les professionnels de la santé voient tellement de patients atteints de tant de maladies chroniques qu’ils n’ont souvent pas assez de temps pour prendre correctement les mesures de leur tension artérielle, a déclaré Wexler. La recherche suggère que les prestataires de soins primaires auraient besoin de plus de 26 heures par jour pour suivre toutes les lignes directrices en matière de soins préventifs et de maladies chroniques pour voir les patients, ou plus de neuf heures par jour lorsqu’ils prodiguent des soins en équipe.

“Nous devons rendre les choses plus efficaces”, a déclaré Wexler, ajoutant que les recherches futures devraient rechercher de telles stratégies. “Mais comment pouvons-nous apporter des changements réalisables sans ralentir le processus de visite ?”

Plus d’information:

Bruce S. Alpert et al, Comparaison des résultats de la technique de mesure de la pression artérielle de routine par rapport à celle recommandée par l’American Heart Association (CORRECT BP) : une étude de cohorte randomisée, eMédecineClinique (2023). DOI : 10.1016/j.eclinm.2023.102219

Fourni par l’American Heart Association