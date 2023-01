L’endroit éloigné avec un aperçu unique d’une impasse potentiellement périlleuse entre Taiwan et la Chine | Nouvelles du monde

Nous sommes partis avant l’aube pour nous rendre au point le plus au sud de Taiwan.

Un endroit éloigné et balayé par le vent avec un aperçu unique d’une impasse potentiellement périlleuse qui se déroule au-dessus.

Au sommet d’une colline venteuse, vous pouvez voir à travers l’eau dans trois directions, l’océan Pacifique à l’est, le canal Bashi au sud et à l’ouest à travers le détroit de Taiwan.

Notre hôte est un ancien opérateur radar de la marine et passionné de radio.

Robin Hsu vient à cet endroit presque tous les jours avec une voiture équipée d’une antenne et de récepteurs audio faits maison.

Il dit que c’est le meilleur endroit de l’île pour écouter l’activité des avions de chasse.

Il y a beaucoup de communications banales capturées par son kit, l’équipage des navires à proximité conversant par exemple, et le contrôle du trafic aérien dirigeant les avions commerciaux.

Mais d’autres sont extraordinaires, et il ne nous a pas fallu longtemps pour en entendre quelques-uns.

Une rafale sonore soudaine, crépitante mais forte à travers les haut-parleurs montés de Robin est une voix en mandarin, s’identifiant comme militaire taïwanais avec une direction claire vers les avions de chasse chinois.

“Vous êtes entré dans notre ADIZ Sud Est [Air defence identification Zone]”, aboie-t-il.

“Vous mettez en danger notre sécurité, faites demi-tour et partez immédiatement.”

Quelques instants plus tard, un message similaire suit.

“C’est habituel”, dit Robin.

C’est la preuve que quelque part dans le ciel au-dessus, un avion de chasse chinois s’est approché de l’espace aérien taïwanais – traversant ce qu’on appelle la ligne médiane, la frontière maritime non officielle entre les deux.

Taïwan est une démocratie autonome que la Chine considère comme la sienne. La prise de contrôle de l’île est une priorité affichée du dirigeant chinois Xi Jinping et ces vols s’inscrivent dans un tableau plus large de pression accrue.

Robin enregistre des interactions comme celle-ci tous les jours maintenant et il dit avoir remarqué une énorme augmentation depuis qu’il a commencé à le faire en 2020.

En effet, les statistiques étayent ses observations, le nombre de jets chinois effectuant ces trajets a quintuplé de 2020 à 2022.

Et il a aussi d’autres enregistrements, une voix américaine envoyant un avertissement aux avions chinois.

“Je suis un avion militaire américain, menant des activités militaires légales, dans l’espace aérien et des exercices, comme le garantit le droit international”, indique-t-il.

“J’opère avec les devoirs, les droits et les devoirs de tous les États.”

Robin pense que le ton est parfois intentionnellement moqueur et provocateur.

Et peut-être le plus intrigant, il entend parfois aussi des pilotes chinois. Les voix chinoises, dit-il, viennent de l’intérieur des avions eux-mêmes et non du commandement militaire.

Nous en entendons un émettre un avertissement aux avions américains de ne pas s’éloigner plus près de l’espace aérien chinois.

“C’est l’APL [People’s Liberation Army] l’armée de l’air”, dit-il. “Vous êtes entré dans l’espace aérien territorial de la Chine.”

Et puis, en anglais, un robuste et clair : “Partez immédiatement, partez immédiatement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:57

La Chine “susceptible” d’envahir Taïwan



“Vous pouvez entendre qu’ils sont nerveux”, dit Robin.

Et ils pourraient bien l’être. Ces vols sont très risqués – un faux pas de part et d’autre dans des scénarios aussi tendus et sous pression pourrait rapidement dégénérer en conflit grave.

Robin poste ses enregistrements sur sa page Facebook. Cette entreprise lui coûte beaucoup de temps et d’argent, alors pourquoi le fait-il ?

Lire la suite:

Le ministre taïwanais dit quand la Chine est la plus susceptible d’envahir

La Chine lance sa plus grande incursion dans la zone de défense aérienne de Taïwan

Il dit qu’il croit que dans le passé, les responsables taïwanais ont voulu que les gens croient que les choses sont pacifiques et que tout risque pour l’île est limité.

“Mais le Parti communiste chinois, les avions militaires du PCC sont toujours autour de vous, autour de moi.”

Il veut que les gens connaissent la réalité de la menace pour que le moment vienne, Taïwan est prêt.

“J’aime mon pays” dit-il. “C’est mon devoir.”