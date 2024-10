« L’endométriose se propage comme mon cancer, alors pourquoi les attentes sont-elles si longues ? »

Une patiente atteinte d’endométriose à Cardiff souhaite que son état soit traité de manière plus urgente

Lara Stevens affirme que l’endométriose est comme le cancer qu’elle a eu lorsqu’elle était enfant, avec le potentiel de se propager et d’endommager plusieurs organes – mais estime qu’elle n’est pas traitée avec l’urgence requise. « L’endométriose pourrait se développer et je ne sais pas où elle se trouve ni ce qu’elle va faire ensuite », a déclaré la femme de 36 ans, atteinte d’un lymphome non hodgkinien à l’âge de sept ans. Les listes d’attente en gynécologie au Pays de Galles ont augmenté de 92 % au cours des quatre dernières années, mais les spécialistes estiment que cette intervention est considérée comme moins urgente que d’autres interventions chirurgicales. Le Collège royal des obstétriciens et gynécologues appelle à un investissement à long terme dans la santé des femmes, et le gouvernement gallois a déclaré qu’il s’agissait d’une priorité clé et qu’un plan pour la santé des femmes serait attendu cette année.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

Endométriose est une affection gynécologique associée aux menstruations dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse utérine se trouvent dans d’autres zones du corps, notamment les trompes de Fallope, le bassin, l’intestin, le vagin et les intestins. Dans de rares cas, on en a même détecté dans les poumons, les yeux, la colonne vertébrale et le cerveau. On pensait autrefois que le seul endroit du corps où l’endométriose ne se produisait pas était la rate, mais en 2020, elle y a également été découverte. Les symptômes comprennent des douleurs sévères à débilitantes, souvent dans la région pelvienne, de la fatigue et des règles abondantes, et cette maladie est également associée à l’infertilité.

Lara Stevens « Je déteste penser à ce qui aurait pu arriver si j’avais attendu », déclare Lara Stevens.

Lara a déclaré qu’elle essayait de tomber enceinte depuis quatre ans, mais après plusieurs fausses couches et des attentes supplémentaires pour obtenir une aide à la fertilité, elle a choisi d’utiliser son assurance maladie pour se faire opérer en privé. « J’étais attristée que cela ne soit pas considéré comme une priorité, car lorsque j’ai subi mon opération, j’étais aux prises avec cette maladie (l’endométriose) », a-t-elle déclaré. « C’était tout autour de l’arrière de ma vessie, de mes intestins, c’était sous mes deux ovaires, et je déteste penser que si j’avais attendu, ce qui aurait pu arriver. » Le professeur d’université, qui vit près de Cardiff, a déclaré qu’on lui avait fait croire à l’époque qu’il y avait quatre ou cinq ans d’attente pour une intervention chirurgicale. « J’étais au début de la trentaine à ce moment-là et je ne voulais pas être à la fin de la trentaine en essayant encore, mais aussi en pensant aux dommages que l’endométriose causait à mes organes. « Aucune femme ne sait quand ses règles vont se terminer, donc vous êtes coincée entre le marteau et l’enclume. »

Lara est tombée enceinte peu de temps après une opération chirurgicale pour enlever l’endométriose et a récemment eu un deuxième bébé. Mais elle a déclaré qu’une lésion restait sur son intestin et qu’elle aurait probablement besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale. Elle est désormais prise en charge par les services de gynécologie du NHS, où les attentes pour les rendez-vous de suivi de routine peuvent également être longues. Il y a actuellement plus de 50 000 femmes au Pays de Galles qui attendent des services gynécologiques hospitaliers, dont près de la moitié attendent plus longtemps que l’objectif de 26 semaines et plus d’un tiers attendent plus de 36 semaines. « Je comprends personnellement pourquoi le cancer est important », a-t-elle déclaré. « Ce que je dis, c’est que cela devrait peut-être être considéré comme tout aussi important, car c’est une condition qui peut être imprévisible, qui pourrait s’aggraver et qui doit être surveillée. « Avoir constamment l’impression de se battre pour obtenir cette aide rend les choses plus difficiles. »

Les chiffres récents des performances du NHS montrent que quatre autres spécialités ont des listes d’attente plus longues que la gynécologie. Cependant, si l’on prend en considération uniquement celles qui sont éligibles à la gynécologie, les services de gynécologie par habitant sont comparables aux pires attentes au Pays de Galles, et pires qu’en Angleterre ou en Écosse. Geeta Kumar, vice-présidente de la qualité clinique au Collège royal des obstétriciens et gynécologues, ainsi que responsable clinique des services aux femmes du nord du Pays de Galles, a déclaré que l’allongement des listes d’attente était dû à de multiples raisons. « La sensibilisation des femmes aux conditions de vie s’est accrue – ce qui est une bonne chose, mais nous avons également le sentiment que la santé des femmes n’est plus une priorité depuis longtemps », a-t-elle déclaré.

Geeta Kumar dit que pendant Covid, l’une des listes de traitement les plus rapidement annulées était la gynécologie

Elle a déclaré qu’il y avait eu un effort concerté pour cesser de décrire des affections telles que les douleurs pelviennes, le prolapsus et l’endométriose comme des « affections gynécologiques bénignes » et utiliser plutôt le terme « non cancéreux ». « Le cas bénin donne l’impression que ce n’est pas urgent, donc lorsqu’il s’agit de listes électives planifiées, par rapport à d’autres spécialités chirurgicales, la gynécologie a souvent perdu la priorité », a-t-elle ajouté. Cette expression est également considérée par de nombreux patients comme minimisant ou banalisant les symptômes que le Dr Kumar a décrits comme « extrêmement débilitants ». « Les femmes signalent non seulement des dommages physiques, mais aussi leur bien-être mental, même si certaines ne peuvent pas quitter leur domicile en raison de leur état, qu’il s’agisse de douleurs ou de saignements dont elles souffrent. »

Delyth Jewell MS affirme que de nombreuses femmes estiment que la douleur est normalisée et qu’il faut plus de temps pour que les symptômes soient pris au sérieux

Plaid Cymru, membre du Senedd (MS), Delyth Jewell, qui siège au groupe multipartite sur la santé des femmes dans le Senedd, a déclaré que les retards pour consulter un spécialiste étaient aggravés lorsque de nombreuses femmes estimaient que leurs symptômes étaient écartés et se battaient pour être référé. « Trop souvent, on ne croit pas aux femmes ou on ne leur dit pas qu’elles doivent supporter la douleur », a-t-elle déclaré. « Ils vivent des années avec des douleurs chroniques – ils sont ivres, on leur dit qu’ils souffrent peut-être simplement d’anxiété, ou que tout cela est dans leur tête. » En juillet 2022, le gouvernement gallois a publié une déclaration de qualité sur la santé des femmes, reconnaissant « d’importantes disparités en matière de soins entre les hommes et les femmes ». Des objectifs ont été fixés pour publier cette année un plan de santé des femmes sur 10 ans – des stratégies similaires ont été publiées en Angleterre en 2022 et en Écosse en 2021, mais Mme Jewell a déclaré qu’elle était déçue que le Pays de Galles attende plus longtemps.

Liz Williams dit qu’il existe des attitudes sociétales plus larges selon lesquelles la douleur des femmes est inévitable