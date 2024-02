“Lend Me a Soprano” de Ludwig ne chante pas vraiment au Olney Theatre Center

Le prolifique dramaturge Ken Ludwig a écrit le succès international «Lend Me a Tenor», le livre pour le rafraîchissement de Gershwin «Crazy for You» et, je ne plaisante pas, une blague impliquant une starlette hollywoodienne qui pense que Marie Curie a découvert le premier antibiotique – et prononce « pénicilline » comme vous n’êtes vraiment pas censé le faire. Alors, tu sais, tu es prévenu.

Vient maintenant “Prête-moi une soprano», une refonte de la farce de carte de visite de Ludwig qui est commercialisée au Olney Theatre Center comme une sorte de comédie sexuelle plus gentille et plus douce, une mise à jour qui centre les femmes dans l’histoire et pour une fois incite les hommes à tourner en rond. eux. Le fait qu’il se passe également d’un morceau de blackface au cœur de l’intrigue de l’original de 1986 s’avérera une remise à neuf utile pour une vache à lait dont l’auteur espère sans aucun doute continuer à gagner ces redevances.

Adieu à ce ténor italien histrionique et à la production en voie de disparition d’« Othello » dont il était censé faire la une à Cleveland en 1934. Citons plutôt la soprano histrionique italienne Elena Firenzi (Carolann M. Sanita), dont les nerfs et l’appétit provoquent des événements alcooliques et pharmaceutiques qui mettent en péril son interprétation de « Carmen ». Demandez, si vous le devez, si le spectacle continuera : naturellement, ce sera le cas, mais non sans de nombreuses manigances impliquant une chanteuse ambitieuse (Natalya Lynette Rathnam), un imprésario impitoyable (Tina Stafford) qui est devenu complètement Bloody Mary à cette perspective. d’annuler sa soirée d’ouverture à guichets fermés et une assistante de compagnie d’opéra désireuse de plaire (Rachel Felstein) qui étudie secrètement le chant en parallèle.

Y a-t-il une intrigue secondaire romantique ? Il y en a, impliquant l’assistante de chant, Jo, et le fils timide de l’imprésario, Jerry (Maboud Ebrahimzadeh), qui est gentil avec Jo mais qui adore aussi la soprano depuis qu’il l’a vue chanter à La Scala. Jerry trompera-t-il Jo avec Elena ? Il y a deux costumes de Carmen identiques, alors qui peut le dire ?

Plus de questions: L’ambitieux ténor hollandais (Tom Patterson, qui ressemble de façon hilarante au chef suédois des Muppets) réussira-t-il à séduire Jo, vêtue d’une mantille, pensée c’est Elena ? Ou les choses se passeront-elles dans l’autre sens ? (Honnêtement, qui peut suivre ?)

Et qu’en est-il du mari extrêmement jaloux d’Elena, Pasquale (Dylan Arredondo) ? Poursuivra-t-il l’un ou les deux couples dans la suite, menaçant le chaos ? Bien sûr qu’il le fera, car apparemment, certains stéréotypes sont moins fatigués et moins toxiques que d’autres.

Les choses semblent un peu en sueur et exigeantes, surtout au début – ce n’est pas la meilleure qualité dans une farce, même si les acteurs pourraient bien s’installer dans la série et resserrer ses rythmes. Et malgré tout son succès incontesté, Ludwig a toujours fait preuve de plus de perspicacité technique que de génie écrivain ; ses spectacles fonctionnent comme de solides garde-temps, mais leur langage pétille rarement, leurs ridicules s’évanouissent rarement dans le sublime.

Mais la réalisatrice Eleanor Holdridge chorégraphie le chaos assez clairement, et “Lend Me a Soprano” a au moins l’air terriblement gonflé. L’étourdissant ensemble de suite d’hôtel d’Andrew R. Cohen, aménagé dans un somptueux style crème et or que l’on pourrait qualifier d’ostentatoire tardif, laisse suffisamment d’espace pour toutes les folies, et Sarah Cubbage tapisse à la fois les imbéciles et les amoureux au cœur tendre. de même en tenue de soirée, ce qui suggère que la Grande Dépression n’a jamais vraiment atteint le Cleveland de Ludwig.

Deux plaisirs sans mélange : le moment où la diva italienne enseigne au débutant de l’Ohio quelques astuces pour vraiment chanter avec les tripes, et le moment où Donna Migliaccio, vétéran bien-aimée du Four Mile Run et du Great White Way, se déplaçant à travers le faisant partie d’une daffy dame de la guilde de l’opéra – fait son entrée pour le gala habillée de lamé argenté fluide et de l’inévitable diadème. “A quoi je ressemble?” » demande-t-elle impérieusement. « Comme le Chrysler Building », craque son partenaire de scène.

Hé, même Ludwig en décroche un serré de temps en temps.