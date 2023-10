L’enclos des releveurs des Rangers scelle le premier match contre les Orioles : voici ce que nous avons appris

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Si la ville de Baltimore avait oublié à quoi ressemblent les hauts et les bas du baseball en octobre au cours de la décennie écoulée depuis que Camden Yards a accueilli pour la dernière fois un match éliminatoire, le premier match était un rappel magnifique, quoique douloureux.

La tension sans précédent qui s’accumule entre chaque lancer d’un match éliminatoire d’un point était pleinement visible pendant les trois dernières images – et oui, même avec l’horloge des lancers instituée pour faire avancer les choses. Tout le monde en noir et orange était debout, attendant, impatient, alors que plusieurs rassemblements ont été écourtés avant de se concrétiser pleinement. Ce grand coup sûr pour égaliser le match ou prendre la tête n’est jamais venu pour une équipe de Baltimore qui a remporté les 48 meilleures victoires de la MLB au cours de la saison régulière.

Les Orioles ont perdu leur premier match de la série de division de la Ligue américaine face aux Rangers, 3-2, samedi après-midi. Le Texas a continué de surprendre après son balayage wild-card de Tampa Bay, qui n’a pas réussi à rattraper les Orioles aux 101 victoires pour le titre AL East. Beaucoup se demandaient comment les Rangers réagiraient après avoir dilapidé le titre de l’AL West et devoir commencer le mois d’octobre avec une autre semaine sur la route plutôt que de se reposer à la maison en tant que champions de division avec un laissez-passer. Trois victoires plus tard, les Rangers semblent aussi confiants que n’importe quelle équipe sur le terrain. C’est drôle comme les choses tournent.

Ce dont nous nous souviendrons

L’enclos des releveurs du Texas a été l’une des grandes intrigues secondaires d’une saison par ailleurs merveilleuse. C’est la principale raison pour laquelle ceux d’entre nous chargés de projeter et d’analyser qui a les plus grandes chances de réaliser une course en profondeur en octobre peuvent se tourner vers une équipe des Rangers avec un alignement. c’est bien et restent sceptiques quant à leur réelle chance. Chaque fois que Bruce Bochy a fait sa lente marche vers le monticule au cours des derniers mois, nous avons tous serré un peu plus fort nos sièges.

Et ainsi, lorsque le droitier Josh Sborz est entré dans le match en septième manche et a immédiatement lancé sept balles consécutives avec une avance d’un point, ce sentiment de terreur familier a recommencé à s’installer.

Quand Aroldis Chapman a marché les deux premiers frappeurs qu’il a affrontés en huitième avec un lancer sauvage mélangé, le retour de Baltimore semblait inévitable.

Lorsque Jose LeClerc, plus proche, a accordé un premier simple à Gunnar Henderson au neuvième, la puanteur de l’arrêt raté en attente était accablante.

C’est du moins ce que nous pensions !

Sborz s’est battu pour faire sortir Adam Frazier, avant de retirer Cedric Mullins et le frappeur de pincement Ryan O’Hearn sur des prises pour corriger brusquement une manche qui semblait vouée au désastre. Chapman a obtenu un double jeu avant de retirer Ryan Mountcastle sur des prises. Jonah Heim a expulsé Henderson en volant avant que Leclerc ne retire Aaron Hicks sur des prises et oblige Frazier à se retirer – et à sceller la victoire des Rangers.

Pourquoi étiez-vous tous si nerveux ? Cet enclos des releveurs du Texas est des clous !

MVP du jeu 1

Sans une fracture du pouce en août qui lui a coûté un mois, il est fort possible que Josh Jung aurait défié Henderson de Baltimore pour le titre de recrue AL de l’année. Mais même si Henderson se retrouve avec le matériel comme prévu, je suis convaincu que Jung sera satisfait si son équipe peut faire un parcours plus profond en séries éliminatoires – et il a fait sa part pour que cela devienne une réalité avec sa performance lors du premier match. a lancé une explosion en solo au centre du terrain pour porter le score à 3-1 en sixième. Ensuite, son astucieux scoop et lancer pour commencer le double jeu en huitième manche a sauvé Chapman d’une manche qui se dirigeait vers la catastrophe après avoir marché les deux premiers frappeurs.

La défense d’embrayage est un bonus, mais je suis sûr que le Texas adorerait voir Jung commencer à la balancer comme il l’était avant sa blessure. Il n’a frappé qu’un seul circuit avec un .515 OPS au cours des 13 matchs depuis sa réintégration de la liste des blessés, et a été relégué au huitième rang dans l’ordre de la série des wild-cards. Il a répondu avec un match à trois coups sûrs lors du match 2 contre les Rays mercredi, et maintenant ce dinger opportun lors du match 1 contre Baltimore. Les stars vétérans au sommet rendent la formation texane assez effrayante à elle seule. Si Jung et son compatriote Evan Carter continuent à produire comme ils l’ont fait jusqu’à présent cet hiver, il sera difficile pour quiconque de les ralentir. Et Baltimore n’a même pas lancé si mal samedi !

À l’intérieur de la boîte

Les Rangers ont produit quatre autres coups sûrs supplémentaires samedi, portant leur total en séries éliminatoires à 15. Je ne m’attends pas exactement à ce qu’ils atteignent en moyenne cinq coups sûrs supplémentaires par match pour le reste du mois d’octobre, mais c’est certainement une statistique à retenir. surveillez l’avancée si les Rangers effectuent une course en profondeur. Leurs 577 coups sûrs supplémentaires au cours de la saison régulière se sont classés au deuxième rang de la MLB seulement derrière l’attaque massive d’Atlanta, et la reproduction de coups aussi prodigieux va probablement continuer à être la recette du succès ce mois-ci pour compenser suffisamment le personnel des lanceurs fragile.

Et après?

Contrairement à la NLDS, qui prévoit immédiatement un jour de congé, ces deux-là seront de retour dimanche après-midi pour le match 2. Ce sera le vétéran gauche Jordan Montgomery pour le Texas contre le droitier rookie Grayson Rodriguez pour les O. Rodriguez n’a pas accordé plus de trois points mérités lors de ses 12 derniers départs en saison régulière, ce qui lui a valu une OPS de 0,569 et une MPM de 2,26 en 71,2 manches depuis le 22 juillet. Montgomery a été de la même manière dynamité tout au long de la séquence, affichant une MPM de 0,67 en ses quatre derniers départs en saison régulière avant de livrer sept autres cadres sans but contre les Rays la semaine dernière.

Alors que les Rangers ont déjà volé un match 1 dans lequel ils semblaient avoir un net désavantage sur le monticule, la pression sera sur Rodriguez, 23 ans, pour mettre fin à la puissante attaque texane et donner un peu de chance à la foule de Camden Yards. confiance avant que la série ne passe à Globe Life Field. L’un des pires départs de l’année de Rodriguez s’est produit à domicile contre les Rangers le 26 mai, lorsqu’il a accordé neuf points et n’a pas réussi à sortir de la quatrième manche. C’est cette vilaine sortie qui l’a finalement renvoyé au Triple-A pour se réinitialiser avant de devenir deux mois plus tard le bras d’as que nous avons vu en seconde période.

Il s’agit d’une excellente chance de rédemption, même si les enjeux sont nettement plus élevés et la pression bien plus importante que celle du concours de mai. Rodriguez cherchera à reproduire le genre de performance dominante qu’il a livrée à domicile contre les Rays à la mi-septembre au milieu d’une course de division serrée. Comme nous l’avons appris au dernier tour, cette attaque des Rangers est un peu plus redoutable que celle de Tampa Bay.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. C’est un fan des Mariners vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier lancer à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .