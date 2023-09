L’enclos des releveurs des Cubs de Chicago peut-il intervenir sans se rapprocher d’Adbert Alzolay ? « Nous les assortirons du mieux possible. » – Villes jumelles

Une pause d’une semaine pour reposer Adbert Alzolay et son bras hésitant était idéalement exactement ce dont les Cubs de Chicago avaient besoin pour les trois dernières semaines de la saison régulière.

Au lieu de cela, Alzolay a atterri lundi sur la liste des blessés de 15 jours avec une élongation à l’avant-bras droit. Cette décision était rétroactive à dimanche, fixant son premier retour au 25 septembre avant les six derniers matchs des Cubs.

« Je ne pense pas qu’il ait l’impression de pouvoir vraiment nous aider pour le moment, et c’est préoccupant », a déclaré le manager David Ross. « Quand vous ressentez cela en tant que compétiteur, vous voulez y aller et concourir. Il est difficile de rivaliser avec le rôle qu’il occupe à 75 %. Donc s’assurer qu’il est en bonne santé et être capable de concourir au plus haut niveau est une véritable priorité pour lui et nous et le protéger.

L’avant-bras d’Alzolay le gênait depuis quelques semaines. Il a réussi à le gérer et à continuer à lancer, mais lancer des matchs consécutifs vendredi et samedi après sept jours entre les apparitions n’a pas porté ses fruits comme Alzolay et les Cubs l’avaient espéré. Il ne lancera pas avant quelques jours avant de tester son bras.

La blessure a affecté la capacité d’Alzolay à faire tomber ses balles dans la zone. Une fois que cela a également commencé à affecter la façon dont il a lancé son plomb lors de la sortie de samedi, il s’est inquiété. Alzolay espère que son passage à l’IL suivra le même chemin que celui de Justin Steele et Michael Fulmer lorsqu’ils ont été brièvement mis à l’écart par le même problème cette saison. Les Cubs ont activé Fulmer comme mouvement correspondant pour Alzolay.

« Je ne faisais pas beaucoup de présentations compétitives parce que je ne parvenais tout simplement pas à atteindre mon point de sortie », a déclaré Alzolay. » Ce n’est pas confortable de participer à un match 1-0 en sachant que vous n’êtes pas à 100 %. «

La blessure d’Alzolay présente un autre défi pour l’arrière de l’enclos des releveurs des Cubs, très utilisé. Ne pas pouvoir ajouter un releveur vétéran à la date limite des échanges était préoccupant, et maintenant les Cubs doivent traverser leur prochaine séquence sans la constance d’Alzolay. Son WHIP de 1,02 s’est classé sixième parmi les lanceurs de la Ligue nationale avec au moins 50 sorties tout en marchant seulement 12 frappeurs en 63 manches, dont deux samedi. Alzolay, qui a une MPM de 2,71 cette année, a produit 1,71 but sur balles par IP de 9,0, ce qui était le plus bas parmi les lanceurs de la NL et le cinquième plus bas dans les majors (min. 50 matchs).

Les Cubs ont été rapidement mis à l’épreuve dans leur victoire 5-4 en ouverture de la série contre les Rockies du Colorado. Avec le droitier Julian Merryweather à terre après avoir lancé trois jours consécutifs, Ross a fait appel à José Cuas, Drew Smyly et Fulmer aux postes à fort effet de levier au cours des trois dernières manches avec des résultats mitigés.

« La seule chose que j’apprécie ce soir, c’est l’arrière-plan de l’enclos des releveurs lorsqu’ils sont en bonne santé », a déclaré Ross.

Il est peu probable que les Cubs désignent un seul joueur pour assumer le rôle plus rapproché d’Alzolay. Comme Ross et l’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy l’ont fait tout au long de l’année, ils chercheront à mettre en place des releveurs pour la poche droite de l’alignement adverse. Six lanceurs ont enregistré au moins un arrêt pour les Cubs cette année : Alzolay (22), Mark Leiter Jr. (quatre), Brad Boxberger (deux), Fulmer (deux), Merryweather (un) et Keegan Thompson (un), qui est de retour au Triple A.

« Nous les assortirons le mieux possible », a déclaré Ross à propos de ses options à fort effet de levier, « et ferons de notre mieux avec ce que nous avons. »

Smyly considère l’absence d’Alzolay comme une chance pour tous les autres membres de l’enclos des releveurs d’intensifier leurs efforts. Smyly a contribué à la victoire de lundi, en lançant 1 2/3 de manches sans but. Depuis qu’il est je suis retourné à l’enclos des releveurs après son départ le 22 août, Smyly a accordé deux points en 7 2/3 de manches (2,35 MPM) avec deux buts sur balles et 12 retraits au bâton en cinq apparitions.

« Vous voulez lancer des matchs significatifs, vous voulez lancer des matchs serrés, vous voulez aider l’équipe et pas seulement lancer pour remplir une manche ou deux », a déclaré Smyly. «Donc, chaque fois que j’en ai l’occasion, je vais essayer de prouver que je peux aider et être utile dans ce rôle.

« Continuez à construire et essayez de gagner un peu de confiance. »

