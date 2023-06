L’enclos des releveurs assiégé des Dodgers survit à Shohei Ohtani dans un duel de lanceurs

ANAHEIM, Californie – Après avoir subi un balayage aux mains des Giants le week-end dernier, les Dodgers ont chéri la remise à zéro du jour de congé du lundi.

Evan Phillips, l’un des nombreux nouveaux pères sur la liste des Dodgers, a apprécié le temps bonus avec sa famille grandissante. Le directeur Dave Roberts a passé une journée entre amis, jouant au golf et savourant une bouteille de Robert Mondavi Private Reserve 2003.

Le reste était autant mental que physique pour une équipe des Dodgers qui venait d’accorder 29 points en trois matchs aux Giants rivaux, chutant à la troisième place de la National League West.

« Parfois, vous voulez juste revenir en arrière et le faire disparaître en remportant un match de baseball », a déclaré Roberts. « Mais vu comment s’est passé le week-end dernier, c’était une journée de congé bien chronométrée. »

Les résultats du balayage de deux matchs de cette semaine contre les anges indiquerait autant.

Roberts a remarqué un groupe rajeuni avant même que les Dodgers n’entrent sur le terrain mardi au Angel Stadium. Il a senti un bord différent. Cela a aidé qu’ils aient eu Clayton Kershaw sur le monticule pour livrer sept manches sans but pour la troisième fois cette année, mettant fin au dérapage après que les Dodgers aient perdu 10 de leurs 15 premiers matchs ce mois-ci.

Mais mercredi a fourni un tout autre défi : Shohei Ohtani – la superstar bidirectionnelle, et bientôt l’agent libre le plus convoité de l’histoire du baseball – contre une équipe décriée de releveurs des Dodgers qui sont entrés dans la nuit avec la pire ERA en enclos de la NL.

Cela avait été un mois de juin ignoble pour ce groupe, commençant par un road trip en Cincinnati qui a vu l’enclos des releveurs des Dodgers abandonner une avance de cinq points. Caleb Ferguson a subi la défaite lors du premier match de la série après avoir accordé trois points en un tiers de manche. Le lendemain, l’enclos des releveurs a concédé une autre avance dans un autre retour des Reds. Les luttes se sont poursuivies au fur et à mesure que juin avançait, notamment vendredi dernier, lorsque les débuts sans coup sûr d’Emmet Sheehan en six manches se sont soldés par une défaite des Dodgers alors que l’enclos des releveurs a fait sauter un coussin de quatre points.

Au cours des deux dernières semaines, Ferguson a déclaré que les releveurs des Dodgers avaient « quelques discussions » sur la façon de naviguer « dans la période difficile ». Ils étaient ouverts sur leurs luttes. Les discussions ont fourni un forum permettant aux joueurs d’obtenir tout ce qu’ils voulaient dans le but de grandir en tant que groupe.

« Lorsque vous essayez de contenir tout cela, au cours de 162 matchs, les choses peuvent parfois se détraquer », a déclaré Ferguson. « Donc, rassembler tout le monde et rappeler à tout le monde en tant que groupe que nous sommes vraiment bons, je pense que ça a été bien. »

Bien que le succès des releveurs puisse être capricieux, les Dodgers n’auraient pas pu s’attendre à ce que leur enclos soit leur talon d’Achille, en particulier avec un si grand nombre de leurs meilleurs contributeurs revenant d’un groupe qui s’est vanté de la meilleure ERA en enclos de la NL l’année dernière.

Mais, comme l’a noté Phillips, il y a une différence notable cette saison qui a nécessité quelques ajustements.

« Je pense qu’au cours des années passées, avec certains des dirigeants vétérans que nous avons eus dans l’enclos des releveurs – David Price, les noms continuent encore et encore – avoir ces gars dans l’enclos était un peu comme ces facteurs relaxants qui garderaient l’esprit de tout le monde à l’esprit. soulager et rassurer que tout va rouler dans la bonne direction », a déclaré Phillips. « Ne pas avoir cette voix basse dans l’enclos, et mettre une sorte de pression sur notre groupe, a vraiment forcé beaucoup de communication ouverte. »

Grâce à ce processus, Phillips pense que les releveurs ont commencé à trouver leur voix.

Dimanche a marqué le premier pas dans la bonne direction, bien que les trois manches sans but des releveurs des Dodgers ce soir-là soient survenues après que les Giants aient déjà marqué le partant Tony Gonsolin pour sept points.

Après la journée de congé, le travail impeccable de Ferguson et Phillips a clôturé la victoire de Kershaw. Et mercredi, les releveurs des Dodgers ont construit les succès les uns des autres d’une manière sans précédent au cours de cette saison éprouvante.

Les adversaires sont entrés dans la soirée en frappant .288 cette saison contre Brusdar Graterol, mais le lance-flammes a commencé le match en enclos des releveurs de mercredi avec deux cadres sans but. Puis vinrent 1,1 manches sans but de Victor Gonzalezaidé par un deuxième match consécutif dans lequel un voltigeur des Dodgers a livré une fléchette parfaite à la maison.

David Peralta a empêché les Angels de frapper en premier, attrapant une ligne de descente de Mickey Moniak et doublant Luis Rengifo sur un jeu bang-bang au marbre, terminé par une autre balise experte du receveur Will Smith pour terminer la troisième manche.

« Cela a donné le ton », a déclaré Roberts.

C’était une incarnation des « petites choses » qui, selon Roberts, manquaient au jeu des Dodgers ces dernières semaines.

Après González, Yency Almonte, Alex Vesia et Ryan Brasier – qui avaient tous des ERA au nord de 6,00 cette année – ont livré des apparitions sans but. Ils étaient également tous nécessaires, étant donné la façon dont Ohtani a découpé la formation des Dodgers. C’était la première fois qu’Ohtani lançait contre les Dodgers, un match d’autant plus attrayant compte tenu de son agence libre imminente et de l’adéquation potentielle évidente de l’équipe à laquelle il faisait face.

« Je ne pense pas qu’il y ait un manager qui n’aimerait pas Shohei », a déclaré Roberts avant le match. « Mais en ce moment, c’est un ange, donc je veux qu’il le frappe, et je veux qu’il sorte quatre fois. »

Les Dodgers ont presque réussi sur ce dernier, tenant le leader du home run des ligues majeures sans coup sûr avec seulement une marche en quatre apparitions au marbre. Le premier s’est avéré beaucoup plus difficile.

Ohtani a retiré 12 frappeurs sur des prises en sept manches, s’éloignant de son balayeur et favorisant sa balle rapide à quatre coutures dans ce qui était sa meilleure performance de lanceur depuis fin avril. Le seul défaut de sa nuit était un cutter qui a attrapé plus de plaque qu’il ne l’aurait voulu, ce qui a entraîné un home run de Freddie Freeman.

« Idéalement, j’aurais aimé qu’il soit un peu plus bas, essayer d’obtenir ce swing et rater », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire d’un interprète. « Mais si je le laisse comme ça à un grand frappeur, c’est ce qui se passe. »

Freddie Freeman des Dodgers écrase un circuit en solo pour prendre les devants contre les Angels

Un home run tardif de Miguel Vargas a renforcé l’avance, bien que Ferguson et Phillips n’aient pas besoin de l’assurance supplémentaire pour clôturer le balayage de deux matchs, ce qui a donné aux Dodgers leur huitième victoire consécutive contre les Angels et leur premier dos à dos. blanchissage gagne de l’année.

Maintenant, un autre jour de congé vous attend – cette fois, un jour qui ne nécessitera pas de réinitialisation avec une bouteille de vin de 20 ans.

« C’est quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir », a déclaré Roberts.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .