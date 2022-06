L’enclave de Kaliningrad est devenue le catalyseur d’une confrontation diplomatique qui couve | Nouvelles du monde

Kyrbartai, dans le coin sud-ouest de la Lituanie, n’est pas une ville qui semble avoir été conçue pour la gloire.

Personne ne vient ici pour admirer l’architecture ou s’attarder sur la beauté naturelle. Ce n’est guère tranquille ou relaxant – un flux régulier de camions gronde le long de sa route principale. Pour être honnête, ce n’est pas particulièrement accueillant pour les visiteurs.

Mais c’est bien visité, et c’est important. Parce que lorsque vous tournez un coin près du sommet de Kyrbartai, la ville se termine soudainement. Devant vous se trouve un passage frontalier, et au-delà, vous quittez l’Union européenne et entrez sur le sol russe. Bienvenue à Kaliningrad.

C’est une curiosité géographique, politique. Kaliningrad a été pris par la Russie comme butin de guerre et il l’a gardé depuis – une enclave de la taille de l’Irlande du Nord ; un dé à coudre par rapport à la Russie continentale.

Et pourtant, quel dé à coudre très important sur le plan stratégique. Kaliningrad a la mer Baltique à l’ouest, permettant la croissance d’un grand port militaire pour accompagner les troupes et les missiles qui sont stationnés sur le territoire.

La Lituanie s’enroule autour de son nord et de son est; au sud se trouve la Pologne. En d’autres termes, Kaliningrad est une partie de la Russie fermement ancrée dans les limites de l’UE. Un renard vivant tranquillement dans le poulailler.

Depuis des décennies, une sorte de paix résignée règne. La Russie a déclaré qu’elle ne positionnerait pas d’ogives nucléaires dans la région et la Lituanie a autorisé l’acheminement des fournitures par des trains de marchandises quotidiens. Mais maintenant, cela a changé et Kaliningrad est devenu le catalyseur d’une confrontation diplomatique qui couve.

Explicateur : Où se trouve Kaliningrad et comment les sanctions lituaniennes affecteront-elles les relations occidentales ?

Point d’éclair géopolitique

La raison en est les différents paquets de sanctions de l’Europe contre la Russie. Ce n’est que récemment que ceux-ci ont été étendus pour inclure le contenu de ces trains, allant de Moscou à Kaliningrad.

Ils peuvent commencer et finir sur le sol russe, mais ils traversent l’UE en chemin, donc les sanctions entrent en vigueur. Cela signifie plus de matériaux de construction, d’acier, de vodka ou d’équipements de haute technologie, entre autres.

La Russie décrit cela comme un blocus – une violation du droit international. La Lituanie et l’UE affirment qu’il ne s’agit ni de plus ni de moins que les sanctions qui ont déjà été imposées. La Russie a promis des représailles, y compris potentiellement la perturbation de l’approvisionnement en électricité de la Lituanie. La Lituanie a demandé l’envoi de troupes supplémentaires pour protéger le pays.

Les tensions sont montées. Une dispute sur la question de savoir si un train quotidien peut transporter des briques et de l’alcool au-dessus d’une frontière a maintenant dégénéré en un point d’éclair géopolitique. Le Premier ministre lituanien, Ingrida Simonyte, a déclaré que « toute discussion sur un blocus est un mensonge ».

Analyse : Lituanie : comment l’Occident combat Moscou sous le seuil de la guerre totale

« Si l’Ukraine perd, la Lituanie sera la suivante »

La plupart de ses citoyens semblent d’accord, mais il y a des exceptions. Ici, à Kyrbartai, nous rencontrons Virgilius et Tomas, des jeunes hommes qui ont tous deux grandi localement et ont passé leur vie près de la frontière.

« Êtes-vous nerveux à propos de ce qui se passe? » je leur demande. « Non, » dit Tomas, « regardez autour de vous – tout va bien. » Virgilius est d’accord, nous disant qu’il est certain que les choses finiront par revenir à la normale.

« Nous sommes plus proches de l’Europe, bien sûr, mais nous avons des amis à Kaliningrad. Ce sont de bonnes personnes mais ils ont juste un mauvais gouvernement. »

Mais il y a aussi Irina, avec qui nous discutons à Vilnius, la capitale. Elle est née en Russie, mais ses parents l’ont amenée vivre en Lituanie alors qu’elle n’était qu’un jeune enfant.

Elle dit qu’elle est maintenant « effrayée et en colère » à propos des actions de la Russie, et craint que « si l’Ukraine perd, la Lituanie sera la suivante ».

C’est cette nervosité qui s’infiltre dans ce pays. Logiquement, la Lituanie sait qu’elle a le pouvoir de l’OTAN et de l’UE pour la soutenir, mais la peur n’est pas toujours une émotion logique.

En outre, les représailles russes pourraient ne pas prendre la forme d’un assaut militaire, mais plutôt d’une série d’actions mineures qui peuvent désarmer un pays sans provoquer de guerre.

C’est l’incertitude qui peut vous épuiser. Pour la Lituanie, confrontée à la vaste puissance, à la taille et à la force de la Russie, c’est intimidant.

Kaliningrad peut être une bizarrerie géographique et politique mais, pour le moment, cela doit sembler être un fardeau très malvenu pour cette nation.