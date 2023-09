L’enclave chrétienne met fin à un conflit de plusieurs décennies en se rendant, mais les craintes de génocide restent élevées

La population arménienne de la région contestée du Haut-Karabakh a accepté la proposition de cessez-le-feu de l’Azerbaïdjan, mais les pourparlers se poursuivent dans un contexte de craintes d’une répression continue et d’un éventuel génocide.

« Conscients du caractère insoutenable de leurs pertes militaires ainsi que de la futilité de leurs tentatives d’utiliser les résidents arméniens comme boucliers humains, les dirigeants illégaux de la junte ont fait part de leur volonté de se rendre quelques heures après le début des mesures antiterroristes », a indiqué le communiqué. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré à Fox News Digital.

Les Arméniens de souche du Haut-Karabakh, qui se font appeler « République d’Artsakh », se sont rendus après que les forces azéries ont franchi leurs lignes et se sont emparées d’un certain nombre de points stratégiques, mettant apparemment fin à un conflit de plusieurs décennies avec l’Azerbaïdjan.

Une déclaration de la République d’Artsakh suite à la capitulation a critiqué une grande partie du monde pour ses actions « inadéquates » et son incapacité à protéger les 120 000 chrétiens de la région contre ce que l’Arménie et ses partisans ont qualifié de début de génocide.

BRET BAIER INTERVIEWE LE PRINCE SAOUDITE : PAIX EN ISRAËL, LIENS DU 11 SEPTEMBRE, CRAINTES NUKE EN IRAN : « NE PEUT PAS VOIR UN AUTRE HIROSHIMA »

« Compte tenu de tout cela, les autorités de la République d’Artsakh acceptent la proposition de cessez-le-feu du commandement du contingent russe de maintien de la paix », indique le communiqué de l’Artsakh, ajoutant que le cessez-le-feu entrerait en vigueur mercredi à 13 heures, heure locale.

Les forces du Karabakh ont accepté de se dissoudre et de désarmer, et l’Azerbaïdjan a confirmé le cessez-le-feu et sa reddition. Toutes les munitions et équipements militaires lourds seraient remis, et le contingent russe de maintien de la paix stationné dans la région aiderait à coordonner les détails du cessez-le-feu.

David Babayan, conseiller du leader arménien séparatiste du Haut-Karabakh, Samvel Shahramanyan, a déclaré à Reuters que les pourparlers se poursuivent et que la population arménienne de souche exige des garanties sur certaines conditions avant d’accepter un accord final. Interrogé sur l’abandon des armes, Babayan a déclaré que son peuple ne pouvait pas être laissé mourir et que des garanties de sécurité étaient donc nécessaires en premier.

« De nombreuses questions restent encore à résoudre », a-t-il déclaré. « A tout moment, ils pourraient nous détruire, se livrer à un génocide contre nous. »

LE LIBAN ENQUÊTE SUR UNE TIR À L’EXTÉRIEUR DE L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

L’Arménie a conservé le contrôle de la région depuis 1994 après la chute de l’Union soviétique, mais l’Azerbaïdjan en a repris le contrôle en 2020 après six semaines de combats brutaux entre les deux pays. La Russie a contribué à la négociation de l’accord de paix initial, puis a affirmé avoir conclu d’autres accords de paix à deux reprises – la dernière en mars de cette année – à la suite d’un affrontement meurtrier le week-end.

Une grande partie des tensions récentes résultent du blocus de la région par l’Azerbaïdjan, privant le Haut-Karabakh des ressources nécessaires d’une manière que l’Arménie et ses partisans.

Le représentant Chris Smith, RN.J., a envoyé une lettre à la Maison Blanche Biden l’implorant de s’exprimer sur la question, et l’ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a soutenu qu’il y avait une « base raisonnable » de croire que le blocus équivalait à génocide.

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a insisté sur le fait que l’attaque de mardi, que le gouvernement qualifie continuellement d’« opération antiterroriste », visait « des cibles militaires légitimes et des infrastructures militaires », a rapporté le Wall Street Journal.

L’Azerbaïdjan affirme que l’assaut a entraîné la perte de 60 postes de combat, 20 véhicules de combat, plus de 40 pièces d’artillerie lourde, 30 mortiers, six « systèmes de guerre électronique modernes » et deux systèmes de missiles anti-aériens, ce qui équivaut à une déroute totale. des forces ennemies.

ISRAËL ACCUSE LE HEZBOLLAH, SOUTENU PAR L’IRAN, DE CONSTRUIRE UN AÉROPORT CONÇU POUR UNE ATTAQUE, AU MILIEU D’UN ACCORD D’ÉCHANGE DE 6 milliards DE DOLLARS AVEC BIDEN

Le gouvernement azerbaïdjanais a également affirmé que le nombre d’armes présumées et de positions renforcées indiquait que l’Arménie avait maintenu une « militarisation illégale » dans la région « en violation flagrante de ses engagements de retirer ses forces armées du territoire de l’Azerbaïdjan ».

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré à Fox News Digital qu’il entamerait un « dialogue significatif et pacifique » avec les habitants du Haut-Karabakh concernant la réintégration dans le « cadre juridique et politique de l’Azerbaïdjan », y compris « de vrais représentants de la population arménienne locale… sans menace omniprésente et imminente de provocations militaires. »

Cependant, le ministère des Affaires étrangères a insisté sur le fait que le processus ne pourrait pas démarrer tant que certaines conditions concernant l’implication présumée de l’Arménie ne seraient pas remplies. L’Azerbaïdjan a continuellement qualifié le Haut-Karabakh de « régime fantoche » de l’Arménie et a accusé l’Arménie de maintenir une présence armée illégale dans la région.

« Il convient de souligner qu’avec l’élimination des risques et des menaces associés à la présence illégale des forces armées arméniennes sur son territoire, l’Azerbaïdjan est pleinement déterminé à garantir à ses résidents arméniens les droits et libertés auxquels les citoyens azerbaïdjanais ont pleinement droit, selon à la législation nationale et internationale, y compris sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU POUR LE SOUDAN Démissionne et met en garde contre une potentielle « guerre civile à grande échelle »

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a insisté sur le fait que l’Arménie n’était pas impliquée dans les discussions et l’acceptation du cessez-le-feu, et il a en outre affirmé que le fait que l’Azerbaïdjan ait mentionné l’Arménie dans ses déclarations était la preuve que l’objectif était d’entraîner son pays dans un conflit armé.

« La mention du nom de la République d’Arménie dans un texte qui n’a fondamentalement rien à voir avec la République d’Arménie justifie mon hypothèse, mon approche et mon évaluation formulée hier selon lesquelles l’un des objectifs de l’attaque contre le Haut-Karabakh est d’entraîner la République d’Arménie à des actions militaires », a déclaré Pashinyan mercredi dans un communiqué de presse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Bien sûr, j’ai une opinion : s’il était possible d’entraîner l’Arménie dans des opérations militaires, l’objectif principal de cette opération aurait été l’indépendance et la souveraineté de l’Arménie. » Pashinyan a ditajoutant que son gouvernement continuerait de surveiller la situation à mesure que les évacuations de ceux qui souhaitent quitter la région commençaient.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le moment de l’appel téléphonique entre le président Vladimir Poutine et le président arménien Pashinyan était encore à déterminer.

Reuters a contribué à ce rapport.