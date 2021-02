L’enchère IPL 2021 avait des enchères sur Twitter dans Memes

La vente aux enchères de joueurs de la Premier League indienne (IPL) 2021 était censée être « mini », mais elle a établi des records pour le joueur le plus cher et trois autres joueurs de près alors que l’argent récoltait pour le tournoi populaire.

La mini-vente aux enchères, qui s’est tenue à Chennai le 18 février avant la 14e édition de l’IPL, a été remplie d’enthousiasme non seulement pour les huit franchises, mais aussi pour les internautes. Alors que la direction des huit équipes était occupée dans le processus de candidature pour renforcer leurs équipes, les fans se divertissaient au fur et à mesure que les nouvelles arrivaient.

En fait, le jeu de mots ne s’est pas arrêté avec les fans, car même les franchises se sont jointes à la fête pour se fouiller les unes les autres alors qu’elles continuaient de perdre ou de gagner une offre. La mini-vente aux enchères IPL a tenu tout le monde sur ses gardes et a également eu des nouvelles inattendues. Rajasthan Royals (RR) a remporté l’offre pour sécuriser le polyvalent sud-africain Christopher Morris, qui a été le plus grand tirage au sort de la journée avec un crore de Rs 16,25. De plus, Royal Challengers Bangalore (RCB) a fait des folies en ramassant la sensation de rythme Kiwi Kyle Jamieson à Rs 15 crore, tandis que le « grand spectacle » IPL Glen Maxwell était également encordé dans l’équipe pour Rs 14,25 crore.

Cependant, une autre tendance surprenante a occupé les internautes avec Arjun, le fils de Sachin Tendulkar, qui dominait les charts avant même le début de la mini-vente aux enchères. Les internautes se sont occupés de partager des mèmes sur l’équipe dans laquelle le polyvalent serait placé. Néanmoins, il y avait aussi une certaine confusion sur les noms jusqu’à ce que les experts du jeu se mettent à préciser que Sachin Baby n’est pas le fils prodigue de la légende du frappeur. Même certains étaient confus au sujet du nom de Shah Rukh Khan sur le site de micro-blogging. Eux aussi ont été soulagés quand il s’est avéré qu’il s’agissait d’un joueur de cricket prometteur de Kerela.

Voici quelques-uns des joyaux qui ont occupé la plupart des fans et des internautes:

Une abeille créative a utilisé le populaire Godzilla contre Kong meme pour résumer l’enchère IPL 2021.

Un autre utilisateur s’est moqué des raisons pour lesquelles Maxwell avait opté pour un prix record. Il a publié un avec un tweet transformé avec le créateur de Tesla, Elon Musk, tweetant sur le polyvalent australien.

La franchise IPL Rajasthan Royals a partagé un mème amusant sur l’offre de Maxwell par RCB. Ils ont écrit en plaisantant: «Merci d’avoir réduit la bourse du RCB».

RCB a immédiatement répondu avec un tweet effronté, avec un meme inspiré de Leonardo DiCaprio et a écrit que « Chris Morris » a fait de même pour le sac à main de RR.

Un autre Twitterati a utilisé une capture d’écran du célèbre et tendance mème inspiré du « pawri ho rahi hai » pour établir la bataille entre RCB et les anciens champions Chennai Super Kings (CSK) pour acquérir Maxwell.

En apprenant que CSK se lance dans le spécialiste du format long Cheteshwar Pujara, un autre utilisateur a utilisé l’instantané de MS Dhoni à partir d’un TVC.

Sachin Baby, un joueur de cricket de 32 ans du Kerala, a été vendu à Royal Challengers Bangalore pour un prix de base de Rs 20 lakh pour la saison IPL 2021. Notamment, c’était le même jour que Chris Morris, le joueur polyvalent d’Afrique du Sud, est devenu le plus cher jamais acheté dans l’histoire des enchères IPL après avoir été acheté pour 16,25 crore Rs par les Rajasthan Royals.

Bien que ces achats aient fait du bruit en ligne, le fait que Sachin Baby ait été choisi par RCB dans la même vente aux enchères que le fils de cricket du légendaire Sachin Tendulkar, Arjun Tendulkar, a donné naissance à des mèmes inévitables qui gazouillaient davantage sur l’application d’oiseaux.