L’enceinte la moins chère d’Ultimate Ears est désormais également écologique

Ultimate Ears a annoncé son nouveau haut-parleur Bluetooth portable Wonderboom 3 amélioré, qui propose non seulement plusieurs améliorations de performances, mais introduit des matériaux durables.

La marque appartenant à Logitech a misé sur les références environnementales du haut-parleur. Le dernier haut-parleur Wonderboom utilise un minimum de 31 % de plastique recyclé post-consommation et est enveloppé dans un tissu durable composé à 100 % de polyester recyclé. L’emballage est également certifié FSC (Forest Stewardship Council).

La firme dit que cela signifie que vous pouvez «faire la fête pour la planète», mais le haut-parleur a également des mises à niveau dans le département technique. Vous bénéficiez désormais d’une heure d’autonomie supplémentaire par rapport au Wonderboom 2, avec jusqu’à 14 heures de lecture portable – bien que l’inconvénient soit que la charge dépasse la norme Micro-USB désormais légèrement désuète.

Ultimate Ears a également mis à niveau la fonctionnalité Bluetooth, qui a désormais une portée de 40 m (au lieu de 33 m), ce qui signifie que vous pouvez aller prendre un verre à l’intérieur pendant que votre Wonderboom 3 maintient la fête à l’extérieur.

Oreilles ultimes

Et il le fera même s’il pleut ou si quelqu’un le jette dans la piscine grâce à un indice d’étanchéité IP67 et à un design qui flotte dans l’eau.

Comme auparavant, vous pouvez associer deux haut-parleurs pour doubler le son ou les combiner en une paire stéréo. Il existe également un mode extérieur qui détourne la puissance des basses vers le volume pour une meilleure expérience d’écoute lorsque vous êtes dans le jardin ou au parc, etc.

Le Wonderboom 3 arrive en quatre couleurs pour commencer : Joyous Bright (gris), Hyper Pink, Performance Blue et Active Black. Mais d’après l’image fournie ci-dessus, les coloris vert et rose pâle/violet peuvent également être lancés sur certains marchés, ou peut-être rejoindre la gamme plus tard.

Vous pouvez l’acheter à partir du 31 août à 99 $ / 89 £, le même prix que son prédécesseur.

Oreilles ultimes

Dans la même annonce, Ultimate Ears a présenté un nouveau coloris blanc pour l’Hyperboom, qui sera disponible à partir du 9 septembre. Le haut-parleur premium de 449 $ / 409 £ a une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures, un égaliseur adaptatif, quatre pilotes et deux radiateurs de basses passifs.

