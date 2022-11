Lena-Winslow tourne dans une autre performance de titre d’État dominant – Shaw Local

CHAMPAIGN – Lena-Winslow a une recette évidemment éprouvée du succès.

Mais la beauté d’une très bonne recette, c’est qu’elle laisse parfois une petite marge d’adaptation.

Lena-Winslow a remporté son troisième titre d’État consécutif de classe 1A avec une victoire de 30-8 sur Camp Point Central vendredi. Et alors que la domination habituelle a mis du temps à émerger, Lena-Winslow a montré pourquoi elle était considérée comme l’étalon-or de la classe 1A.

Un début peu orthodoxe

Lena-Winslow a reçu le coup de pied d’ouverture et s’est presque immédiatement retrouvée dans un endroit relativement peu commun, forcée à une situation de quatrième essai.

Camp Point Central a ensuite forcé un revirement sur les bas et semblait être sur le point de prendre un élan précoce, mais Lena-Winslow a immédiatement rendu la pareille en forçant Camp Point Central à un revirement sur les bas, ce qui a déclenché le premier de Lena-Winslow. entraînement de touché du jeu.

Limiter les gros jeux

Lors du cinquième jeu de Lena-Winslow depuis la mêlée, Jake Zeal a interrompu une course de 32 verges. La logique voudrait que ce ne soit que le début d’une longue journée pour la défense de Camp Point Central.

Il s’est avéré que c’était le seul jeu de Lena-Winslow qui a duré plus de 13 verges. Au lieu de cela, il a ébréché et reconstitué les disques.

Le briseur de dos

Le match était encore à portée de main pour Camp Point Central à partir de la seconde mi-temps.

Camp Point traînait 16-0 et a reçu le ballon pour commencer. Mais il a été immédiatement forcé de dégager et Lena-Winslow a fléchi ses muscles.

Ce troisième quart-temps a commencé avec Camp Point Central détenant en fait un avantage de temps de possession dans le jeu, qui a été rapidement effacé lorsque Lena-Winslow a reconstitué un monstre de 18 jeux et 67 verges qui a pris presque tout le quart et s’est étiré dans le Quatrième. Cela s’est terminé par le touché de 1 mètre de Gage Dunker, son troisième du match.

Lena-Winslow a terminé avec un avantage de 27:43 à 20:17 en temps de possession, tout en exécutant 56 jeux contre les 38 de Camp Point Central.

Barque avisée

Lena-Winslow n’a lancé que neuf fois toute la saison avant les séries éliminatoires.

Mais le parieur Gunar Lobdell a montré l’équilibre d’un vétéran expérimenté sur ce qui aurait pu être un jeu extrêmement crucial au deuxième quart.

À l’intérieur de son propre 20, Lobdell a lancé un mauvais cliché, et au lieu d’essayer de précipiter un botté de dégagement, il a caché le ballon et a couru vers une zone dégagée avant de déboucher un botté de dégagement de style rugby qui a parcouru 31 mètres et n’a pas permis à Camp Point Central un chance réaliste de marquer avant la mi-temps.

Le livre des records

Le titre d’État de Lena-Winslow était le troisième titre consécutif et le quatrième championnat de l’école au cours des cinq dernières saisons disputées en séries éliminatoires. C’est le sixième championnat d’État de Lena-Winslow au total.

Le triple tour n’a été complété qu’une seule fois en classe 1A, par Carthage de 1998 à 2000. Aucune école 1A n’a jamais remporté quatre titres consécutifs de classe 1A.

Il s’agissait également du sixième et huitième titre consécutif de classe 1A en neuf ans pour un membre de la Northwest Upstate Illini Conference. Un membre du NUIC a remporté 14 titres d’État de classe 1A depuis 2002.

Citable

• « On a joué contre une équipe vraiment dure et ça ne nous a pas été donné c’est certain. Tous ceux dans le passé se sont sentis bien, mais vous oubliez un peu ce que ça fait au cours de la saison précédente, mais être de retour ici à Champaign sur un beau et un beau stade, ça ne va pas mieux que ça. ” – Ric Arand, entraîneur de Lena-Winslow

• “Pour arriver ici et établir le record de victoires dans notre école et donner à Lena-Winslow tout ce que nous avions pendant les trois quarts, c’est un groupe spécial. Je leur ai dit après le match que les trophées sont beaux, mais il s’agit de tous les souvenirs que nous avons créés tout au long de l’année et nous en avons fait de bons. – Brad Dixon, entraîneur de Camp Point Central.