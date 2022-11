Lena-Winslow remporte le 3e championnat d’État consécutif de classe 1A – Shaw Local

CHAMPAGNE – Lena-Winslow a remporté son troisième championnat d’État consécutif de classe 1A avec une victoire de 30-8 contre Camp Point Central vendredi au Memorial Stadium de l’Université de l’Illinois.

Le porteur de ballon junior Gage Dunker s’est précipité pour un record de 120 verges et trois touchés en 22 courses alors que LW, tête de série n ° 1, a conclu une saison parfaite et a remporté son sixième titre d’État dans l’histoire du programme – le tout depuis 2010.

Lena-Winslow (14-0) a remporté quatre des cinq derniers titres 1A. Le n ° 2 Central (13-1), qui était également finaliste en 2018, cherchait à remporter son premier titre d’État.

“A chaque titre, surtout avec trois titres consécutifs, je pense que la pression monte un peu plus”, a déclaré l’entraîneur de LW Ric Arand après la victoire de son équipe. « Je suis vraiment fier de nos enfants.

[ Photo gallery: Lena-Winslow beats Camp Point Central in Class 1A state championship ]

Dunker a eu les deux touchés de L-W en première mi-temps, et il a établi le deuxième score de son équipe du match avec une interception contre Nick Moore de Central – le seul chiffre d’affaires du match.

Central a tenté une fausse passe de botté de dégagement sur sa possession d’ouverture, mais la passe est restée incomplète et LW a répondu avec un entraînement de six jeux et 49 verges, couronné par une course de Dunker de 1 verge avec 5:08 à faire au premier quart. Jake Zeal a ajouté la course de 2 points pour une avance de 8-0.

L’entraîneur central Brad Dixon a déclaré que son équipe savait qu’elle devait prendre des risques afin de rester proche de LW.

Il a crédité LW pour avoir proposé l’un des plus gros arrêts du jeu au début du faux botté de dégagement.

“Nous savions que nous devions faire certaines choses dans ce match et être agressifs”, a déclaré Dixon. « Nous n’allions pas venir ici et reculer. … Nous nous sommes alignés, avons vu ce qu’ils avaient, avons fait un ajustement et avons raté de peu. N° 62 [Henry Engel] fait du bon travail pour arriver à [receiver] Josh [Alford]. C’était juste un jeu que nous avons raté tôt.

Lors de la prochaine possession de Central, Dunker a intercepté Moore en troisième et 9 à 29 de L-W.

Lena-Winslow a ensuite eu un entraînement de 12 jeux et 71 verges, marquant sur une course de Dunker de 2 verges avec 9:03 à jouer en première mi-temps. Drew Streckwald a trouvé Rowen Schulz pour une passe de conversion de 2 points pour donner à LW une avance de 16-0 à la mi-temps.

Issac Genenbacher de Camp Point Central se bat pour des verges contre Lena-Winslow vendredi lors du championnat d’État de classe 1A à Champaign. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Bien que Central ait tenu en échec le porteur de ballon senior LW Gunar Lobdell (45 verges, 16 courses), ce sont les petits morceaux de verges de Dunker qui se sont avérés être la différence.

“Cela ne nous a pas surpris”, a déclaré Dixon à propos du gros match de Dunker. « Cette famille est une famille assez spéciale. L’entraîneur Arand me disait avant le match qu’il avait un frère en quatrième qui est plus grand. … C’est une machine très bien entraînée et bien huilée. Ils méritaient le match. Ils l’ont pris.

En seconde période, Dunker a marqué son troisième touché à un mètre pour une avance de 22-0 avec 6:07 à faire. Streckwald a ajouté une course de touché de 5 verges avec 2:11 à jouer pour une avance de 30-0.

Camp Point Central a marqué son seul touché sur une passe de touché de Moore à Isaac Genenbacher avec 25 secondes à jouer.

Lena-Winslow a maintenu Central à 165 verges d’attaque totale, tandis que LW a terminé avec 243 verges (toutes au sol).

“Cette année, pendant l’entraînement, nous avons frappé la défense assez fort”, a déclaré Zeal. “Nous faisons très bien notre travail et nous savions ce que nous devions faire pour gagner.”

Ross Riley a mené Central (13-1) avec 54 verges en 10 courses. Genenbacher avait 36 ​​verges au sol et Moore était 3 sur 6 en passant pour 49 verges et le touché.

Zeal a ajouté 80 verges en 14 courses pour LW.

Dixon a senti que son équipe mettait en place de solides entraînements, mais ne pouvait tout simplement pas capitaliser assez souvent.

“Nous savions que nous voulions qu’ils le gagnent”, a déclaré Dixon. « Nous espérions pouvoir assembler des disques. Nous l’avons fait, mais nous ne les avons tout simplement pas frappés. Ils ont gagné tout ce qu’ils avaient aujourd’hui. Nous savions que si nous leur donnions de gros jeux, cela n’allait pas être bon pour nous.

Arand et les Panthers apprécieront le dernier titre de l’école.

“Cela ne nous a pas été donné, c’est sûr”, a déclaré Arand. “La [titles] dans le passé, je me sentais bien, mais vous oubliez en quelque sorte ce que cela fait au cours de la saison. Être de retour à Champaign, jouer sur un beau terrain, ça ne va pas mieux que ça.