Lena Oberdorf est la MVP de l’Allemagne pour la finale de l’Euro 2022, même si les tacles croustillants reçoivent moins d’applaudissements que de buts

Lorsque l’Allemagne est arrivée en Angleterre avant les Championnats d’Europe 2022, il y avait des questions familières autour des huit fois champions. Mais l’Allemagne, avec un esprit d’équipe résolu et un milieu de terrain résilient, a impressionné en route vers le dossier de dimanche (regarder EN DIRECT à 11 h 30 HE sur ESPN et ESPN +).

Bien que la plupart des joueurs de l’équipe choisissent automatiquement de louer l’éthique de l’équipe dans son ensemble plutôt que leurs contributions individuelles, peu de joueurs se sont démarqués comme la cheville ouvrière du milieu de terrain Lena Oberdorf. Capable d’évoluer dans le rôle de n ° 10 ou de tomber dans le n ° 6, la polyvalente Oberdorf a joué au fil des ans la plupart des rôles sur le terrain, se retrouvant même entre les bâtons dans le passé.

Plaqueuse coriace avec un flair pour le danger, la première sortie senior d’Oberdorf a eu lieu avec l’équipe nationale allemande dans sa course à la Coupe du monde 2019 – la native de Gevelsberg a fait ses débuts à 17 ans, deux mois avant de faire son entrée en Coupe du monde, devenant la sixième plus jeune joueuse à représenter l’Allemagne au plus grand tournoi de football féminin.

Le talon d’Achille de l’Allemagne ayant longtemps été leur ligne arrière (notamment les positions de défenseur central), la première course d’Oberdorf dans l’équipe était dans la ligne arrière. Pourtant, malgré tous les applaudissements qu’elle a reçus, il était clair qu’elle n’était pas utilisée au mieux de ses capacités. Avec le temps, l’entraîneure allemande Martina Voss-Tecklenburg a fait avancer la jeune, la déployant au milieu du parc où elle a joué pour le SGS Essen avant son passage aux champions allemands, le VfL Wolfsburg.

À Wolfsburg, Oberdorf n’a fait que perfectionner son jeu et continue de démentir sa relative jeunesse – comme elle l’a fait remarquer après le premier match de l’Allemagne à l’Euro : “Je ne reconnais pas que j’ai 20 ans. J’ai l’impression que lorsque je suis sur le terrain, tout le monde me voit comme un joueur de 28 ans.”

C’est quand on demande à l’équipe de défendre – de se placer derrière le ballon en tant que groupe et de refuser à son adversaire toute voie claire ou évidente vers le but de Merle Frohms – que le jeu assuré d’Oberdorf brille. Ou, face à une contre-attaque française rapide, la capacité d’Oberdorf à lire le jeu et à courber sa course avant de glisser pour retirer le ballon à l’attaquant sans une once de panique qu’elle affiche les traits d’une des joueuses seniors de l’équipe.

À bien des égards, Oberdorf caractérise le groupe que Voss-Tecklenburg a réuni : jeune mais expérimenté, talentueux mais humble, individuellement brillant mais entièrement concentré sur le succès de l’équipe collective. Oberdorf n’était pas disponible pour la sélection la dernière fois que l’Allemagne a affronté l’Angleterre, une défaite à la Coupe Arnold Clark – un tournoi amical à quatre équipes organisé en Angleterre en février – et si les Lionnes doivent à nouveau avoir la même joie lors de la finale, elles le feront d’abord besoin de surmonter la pierre angulaire du milieu de terrain allemand.

À une époque où l’attaquant est roi, Oberdorf n’est pas le genre de joueuse à faire la une des journaux ou à faire la une des journaux. Pourtant, sans sa constance et son talent, l’Allemagne ne serait pas allée aussi loin. Elle est le choix évident pour la joueuse du tournoi, et Oberdorf pourrait encore avoir son couronnement cet Euro.