Lena Headey de Game of Thrones va dans l’espace

Nous allons prendre des risques ici et dire que tout n’est pas ce qu’il paraît dans la nouvelle série. Balise 23. Appelez ça une intuition. Appelez cela de l’intuition. Mais d’après l’apparence de cette bande-annonce, il y a un acte criminel en cours, et quand ce genre de chose arrive une station spatiale loin, très loin de la Terreon ne peut s’empêcher de l’adorer.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

Balise 23 étoiles Game of Thrones icône Lena Headey aux côtés Si Beale Street pouvait parler et Retour à la maison Stéphane James. C’est basé sur un livre de Hugh Howey (il de Silo notoriété) et a été créé par deux piliers du genre, Zak Penn (Prêt Joueur UnLes Vengeurs) et Glen Mazzara (Les morts-vivants). Faisant ses débuts le 12 novembre sur MGM+, qui est un service de streaming d’Amazon, il dispose désormais d’une mystérieuse première bande-annonce.

Beacon 23 (Série MGM+ 2023) Bande-annonce officielle

Cela résume à peu près tout. Fondamentalement, le spectacle se déroule sur l’une des multiples balises à travers la galaxie qui existent pour aider les voyageurs intergalactiques. Chacun est dirigé par une IA avancée ainsi que par un seul humain hautement compétent. C’est le personnage de James. Le personnage de Headey est un agent du gouvernement à qui, à juste titre, on ne peut pas lui faire confiance. Cependant, il semble que cela soit mis à l’épreuve lorsque d’autres forces entrent en jeu.

La bande-annonce de Balise 23 a l’air super solide mais on a l’impression que c’est une de ces émissions où tout ne sera pas terminé en une seule saison. Siloune autre exposition basée sur l’œuvre de Howey, est comme ça et même si le Balise 23 Le livre semble être une œuvre complète, il se passe tellement de choses dans cette bande-annonce, vous espérez juste que Penn et Mazzara mettent tout cela en jeu ici. Et puis, si la série cartonne et que les gens l’aiment, on part de là. Vous détesteriez regarder ces huit épisodes, vous poser un milliard de questions et ne plus jamais les revoir.

Nous découvrirons bientôt comment cela fonctionne, alors que la saison de huit épisodes débutera ses deux premiers épisodes le 12 novembre à 21 h EST/PST sur MGM+.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.