Lena Headey de Game of Thrones épouse l’acteur d’Ozark lors d’une cérémonie italienne secrète

La star de GAME Of Thrones, Lena Headey, a épousé l’acteur Marc Menchaha lors d’une magnifique cérémonie privée en Italie.

Le couple, qui se fréquente depuis 2020, s’est marié le 6 octobre et a été rejoint par une foule d’êtres chers et d’amis célèbres dans le petit vignoble. Ils ont échangé leurs vœux lors d’une célébration de jardin intime.

Getty

Lena et Marc se sont mariés lors d’une cérémonie intime en Italie[/caption]

HBO

Lena est surtout connue pour avoir incarné Cersei Lannister dans Game of Thrones[/caption]

Sur des photographies qui ont depuis été partagées en ligne, Lena a été vue dans une simple robe en soie blanche avec une couronne de fleurs blanches et roses tenant un petit voile. Ses cheveux étaient maintenus en boucles lâches qui tombaient sur ses épaules.

Le mari Marc, qui a joué Russ Langmore dans Ozark, le succès de Netflix, portait un costume bleu trois pièces fringant, avec une chemise blanche impeccable et une cravate rose rose assortie aux fleurs de Lena.

Un certain nombre de co-stars de Game Of Thrones de Lena étaient parmi les invités, notamment Peter Dinklage (qui jouait Tyrion Lannister), Conleth Hill (Varys) et Sophie Turner, qui jouait notre éventuelle reine du nord, Sansa Stark.

Sophie a également été rejointe au mariage par son mari Joe Jonas, et toute la congrégation était plus qu’heureuse de se délecter du bonheur de la journée avec beaucoup de danse et de selfies.





Le mariage marque le troisième mariage de Lena. Elle était auparavant mariée au musicien Peter Paul Loughran de 2007 à 2013 et au réalisateur Dan Cadan de 2018 à 2019.

Lena et Cadan entretenaient une relation à long terme avant leur mariage et ensemble, ils ont un fils de sept ans, Teddy.

On pense qu’il s’agit du premier mariage de la star de Black Mirror et de Homeland, Marc.

Félicitations à l’heureux couple !

The Sun Online a contacté les représentants de Lena pour plus de commentaires.

Netflix

Marc est surtout connu sous le nom de Russ Langmore d’Ozark[/caption]