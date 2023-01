Lena Hall sur le rôle d’Audrey dans ‘Little Shop of Horrors’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Alors qu’elle s’apprête à dire au revoir à Petite boutique des horreurs après une course prolongée, Salle Léna a qualifié le rôle de moment de «liste de seaux» dans son impressionnante carrière. « Depuis que je suis tout petit, je chantais dessus. Nous avons l’enregistrement du casting, je crois sur bande, et ma sœur et moi aimerions juste chanter toutes les chansons tout le temps », a-t-elle déclaré. HollywoodLife.com dans une interview EXCLUSIVE, admettant qu’elle n’avait «jamais connu le film». “Je n’avais jamais vu une production réelle du spectacle jusqu’à ce que je rejoigne le spectacle!” elle a ri.

Plus d’actualités sur les célébrités :

Lena a rejoint la production de longue date du Alain Menken culte-classique en octobre, juste à temps pour la saison effrayante, et est resté comme Audrey depuis. “J’adore travailler avec Michel Mayer et il venait de lancer l’idée de moi il y a quelque temps était comme, ‘seriez-vous un jour intéressé à jouer Audrey?’ et j’étais comme, ‘enfer ouais!’ C’est comme un tel rôle de rêve », se souvient Lena. « Alors c’est devenu une réalité ! Je l’ai fait à cause de Michael et parce que la production est incomparable !

La toute première représentation de Petite boutique C’était en 1982, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que la série avait résisté à l’épreuve du temps, Lena a répondu qu’elle pensait que c’était parce que c’était tellement lié à “ce que nous traversons tous”. “Il a été écrit à l’époque de la guerre froide, ce qui avait beaucoup de sens parce que c’est cette petite chose, une plante, et vous ne savez pas ce que c’est et vous jouez avec elle et vous la nourrissez et la nourrissez. devient de plus en plus gros et devient si puissant, vous ne pouvez plus le contrôler. Et nous voici à nouveau, nous regardons encore une fois cette situation similaire », a-t-elle expliqué. « Et même encore, la métaphore peut être le monstre de la renommée. Les gens ont tellement besoin de gloire qu’ils renoncent à leur moralité juste pour que cela se produise et cela devient ce monstre à l’intérieur d’eux qui prend le dessus et leur fait faire des choses qu’ils ne feraient jamais.

En examinant la composition du personnage d’Audrey, la lauréate du Tony Award a admis qu’elle était “surprise” de constater à quel point la jeune femme était “précaire”. “Elle n’a aucune estime de soi et vous n’auriez pas grandi dans la situation dans laquelle elle grandit”, a expliqué Lena. “Quand j’entendais les paroles, que j’apprenais les chansons et que je décomposais le personnage, elle a traversé beaucoup de choses. C’est une fille vraiment, vraiment dure, mais elle n’a aucune estime de soi, c’est pourquoi elle permet à quelqu’un comme Orrin de lui faire du mal, parce qu’elle ne pense pas qu’elle mérite mieux.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“C’était surprenant, mais au fur et à mesure que les couches ont commencé à s’empiler, il est devenu si clair pour moi qui elle était”, a déclaré Lena. La star continue comme Audrey dans Petite boutique des horreurs au Westside Theatre de New York pendant la première semaine de février. Obtenez vos billets maintenant!

Lien connexe Lié: Le mari de Patti LuPone : tout ce qu’il faut savoir sur Matthew Johnston

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.