Lena Dunham vous peindra une fresque murale pour 3 000 $

Pour la modique somme de 3 000 $, Lena Dunham peindra une murale dans votre maison.

La star de « Girls » fait partie des dizaines de célébrités qui offrent de leur temps et de leurs talents dans un cadre Collecte de fonds eBay collecter des fonds pour les membres de l’équipe qui ont perdu leurs soins de santé lors des grèves en cours des écrivains et des acteurs qui ont paralysé Hollywood.

« Lena passera un après-midi à réaliser une fresque personnalisée – vous lui donnerez un sujet et du café, et elle restera sur un escabeau avec les yeux plissés pendant des heures, créant quelque chose que vous apprécierez avoir pendant des années et des années ou jusqu’à ce que vous déménagiez, » la liste litajoutant que Dunham mettra cinq heures pour créer sa fresque.

L’offre de Dunham, accessible aux résidents de New York, de Los Angeles et de Londres, a déjà reçu 17 offres mardi matin.

Étoile de « Poker Face » Offre de Natasha Lyonne de passer 15 minutes sur Zoom pour compléter les mots croisés du New York Times avec un ventilateur a reçu 20 offres et son prix est actuellement de 2 132 $.

Plus de 30 offres ont été placées sur l’étoile « Severance » L’offre d’Adam Scott de promener un chien basé à Los Angeles pendant une heure, avec un prix dépassant les 2 000 $ alors qu’il reste huit jours aux enchères.

Pour 590 $, les enchérisseurs peuvent obtenir « 20 minutes et 20 questions avec la cinéaste et actrice Maggie Gyllenhaal ».

Votre conversation avec la star de « Lost Daughter » aura un animateur, et Gyllenhaal aura une fenêtre d’un an pour trouver un moment pour le faire.

Sarah Silverman est aussi proposant une série de 20 questions, et est ouvert à « parler de tout ce que vous voulez, du stand-up au cinéma, en passant par des conseils poignants et bien plus encore ». Les enchères pour cela ont dépassé les 1 500 $.

Créateurs de « Mr. Show » Bob Odenkirk et David Cross proposent de dîner avec un enchérisseur à New York ou à Los Angeles. Les fans qui ne peuvent pas voyager pour rencontrer les acteurs de « Better Call Saul » et « Arrested Development » « dîneront sur Zoom avec livraison depuis votre restaurant local préféré ».

Dans toutes les interactions avec des célébrités, les termes soulignent que les enchérisseurs doivent se comporter de manière appropriée et ne peuvent pas tenter de tirer un profit personnel des conversations.

« Le talent a le droit de mettre fin à l’expérience à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans remboursement », précisent les conditions.

Mais les célébrités ne sont pas les seules à être mises aux enchères : les souvenirs hollywoodiens le sont également.

Parmi les souvenirs mis aux enchères figurent Le scénario « Atlanta » signé de Donald Glover accompagné d’une note personnelle, de copies Blu-ray de « Knives Out », « Looper » et « Star Wars : The Force Awakens » signé par le réalisateur Rian Johnsonainsi que un tablier de « L’Ours » signé par les acteurs Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach et Ayo Edebiri.

Enchérir sur le sweat loup porté par Brit Marling dans « The OA » a atteint 4 000 $, tandis qu’un Affiche « Stranger Things » signé par les Duffer Brothers coûte plus de 500 $.

Le les enchères tout se terminera le vendredi 22 septembre.

