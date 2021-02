Lena DunhamLa prochaine émission de télévision est critiquée pour avoir utilisé de vrais chats morts sur le plateau.

La série HBO Max Génération, dont Lena est la production exécutive, a fait disséquer des acteurs de cadavres de chats lors d’une scène qui se déroule dans un cours de biologie du lycée, selon Variété rapport publié mardi 9 février. Le réseau a confirmé plus tard l’incident et a déclaré que deux des figurants étaient partis en raison de leur inconfort.

Lena n’était pas sur le plateau car elle est à Londres pour diriger le film Catherine, appelée oiseau, mettant en vedette Sac à pucesde Andrew Scott.

Après que les utilisateurs des médias sociaux et les militants des droits des animaux se soient indignés, le Filles alun a fait une déclaration à Variété pour expliquer le problème.

Lena a déclaré: « Je suis engagée dans ma vie et mon travail pour le traitement des animaux, fondé sur des principes, avec humanité et éthique. Je n’utilise jamais de cadavres d’animaux dans aucun de mes travaux, et je n’étais pas sur le plateau ni consciente de leur utilisation. dans une scène récemment tournée représentant un devoir de classe de biologie. «