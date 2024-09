L’émulateur Delta propose désormais un mode multijoueur en ligne pour les jeux Nintendo DS

L’excellent émulateur Delta pour iOS va encore s’améliorer : bientôt, l’application bénéficiera de la prise en charge du multijoueur en ligne dans les jeux Nintendo DS, selon le développeur Delta Riley Testut . Le post de Testut sur la fonctionnalité comprend une vidéo d’un Mario Kart DS une course entre deux personnes jouée sur l’émulateur, et cela m’a immédiatement ramené à l’époque où je jouais au jeu sur ma propre DS il y a de nombreuses années.

Nintendo a fermé les services en ligne de la DS en 2014, nous avons donc demandé à Testut comment les services en ligne fonctionneront. « Il est basé sur le support en ligne de melonDS, qui se connecte aux services tiers de Nintendo [Wi-Fi Connection] serveurs (tels que Kaeru, Wimmfi, AltWFC, etc.) », explique Testut Le Verge« Cela signifie que les plus de 10 millions d’utilisateurs de Delta pourront se connecter à d’autres utilisateurs de Delta et à des utilisateurs sur des appareils réels qui utilisent ces serveurs Nintendo WFC tiers. »