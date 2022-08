L’emprisonnement de Brittney Griner n’ébranlera pas l’attrait des salaires élevés dans les États autocratiques, selon les observateurs sportifs

L’enchevêtrement politiquement chargé de la star du basket-ball Brittney Griner en Russie peut donner à d’autres athlètes une pause lorsqu’ils recherchent des contrats dans des États autoritaires, bien que les observateurs sportifs disent que le besoin économique est ce qui les pousse à rechercher des opportunités à l’étranger en premier lieu.

Et à moins que cela ne change, les joueurs qui se voient offrir une meilleure opportunité ailleurs pourraient être tentés de la poursuivre, malgré les risques.

Griner, une star de la WNBA de 31 anss’était rendue en Russie pour jouer au basket chaque hiver – aurait encaissé un chèque de paie de 1 million de dollars américains, soit plus du quadruple de ce qu’elle gagnait chez elle.

Matt Slan, fondateur et PDG de Slan Sports Management, une société basée à Toronto représentant des joueurs de basket-ball, a déclaré à CBC News que l’histoire de Griner semble susceptible de servir de “signal d’avertissement sévère” aux autres athlètes, mais pas nécessairement de dissuasion totale à jouer. dans des juridictions autoritaires similaires.

En Russie cette semaine, Griner a été condamné à neuf ans de prison pour possession de drogue. Les plus hauts niveaux du gouvernement américain disent qu’ils se battent activement pour sa libération.

Alors que les États riches, de la Russie à la Chine et à l’Arabie saoudite, cherchent à étendre leur empreinte dans le sport professionnel, l’attrait des salaires élevés continuera probablement d’attirer certains athlètes des démocraties, ont déclaré des observateurs commerciaux, malgré l’emprisonnement de Griner.

REGARDER | 9 ans de prison pour Griner : La star du basket Brittney Griner condamnée à 9 ans de prison russe pour trafic de drogue La star de la WNBA, Brittney Griner, a été condamnée à neuf ans dans une prison russe pour possession de drogue et contrebande – une décision politiquement chargée dénoncée par le président américain Joe Biden.

La peine de Griner s’est accompagnée d’une condamnation pour possession et contrebande de drogue – concernant des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis trouvées dans ses bagages. Elle a déclaré à un tribunal russe qu’elle les avait emballés par inadvertance.

“C’est extrêmement malheureux ce qui arrive à Mme Griner”, a déclaré Michael Naraine, professeur agrégé de gestion du sport à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, qui la considère comme un “dommage collatéral” dans une tension plus large entre la Russie et le NOUS

Naraine a déclaré que son cas avait été étroitement surveillé dans le monde du sport – et que ses implications se faisaient sentir.

“C’est quelque chose qui a été dans l’esprit des athlètes”, a-t-il déclaré.

Plus d’argent à l’étranger, plus de places sur la liste

Les athlètes qui cherchent à jouer dans des ligues loin de chez eux le font généralement à cause des chèques de paie, ont déclaré des observateurs.

Ce fut le cas de Griner, qui, comme d’autres joueuses de la WNBA, est allée en Russie pour compléter ses revenus.

Une image de Griner est vue sur une carte vidéo, lors d’un rassemblement organisé au Footprint Center de Phoenix, le mois dernier. (Christian Petersen/Getty Images)

Naraine a déclaré que cette réalité envoie les athlètes à la recherche de meilleures opportunités, et pas seulement en Russie.

“Il y a une raison pour laquelle les basketteuses professionnelles doivent aller jouer en Australie, en Russie, en Lituanie, etc.”, a-t-il déclaré.

Cela contraste fortement avec beaucoup de leurs homologues masculins de la NBA, a-t-il ajouté, car ils gagnent beaucoup plus d’argent à la maison.

Nneka Ogwumike, la présidente de l’Association nationale des joueuses de basketball féminina déclaré que c’est exactement pourquoi Griner a joué en Russie.

“La réalité, c’est qu’elle est là-bas à cause d’un problème d’équité salariale”, a déclaré Ogwuimike à ABC. Bonjour Amérique, plus tôt cette annéenotant qu’elle aussi avait joué au basket en Russie.

Vendredi, des informations indiquent que Moscou reste ouverte à la discussion d’un échange de prisonniers proposé qui ramènerait Griner et un autre Américain emprisonné chez lui, en échange d’un marchand d’armes russe condamné.

Mais il n’est pas clair si, ou quand, cela se produira.

En ce qui concerne les forces qui poussent les athlètes à aller à l’étranger, Slan a déclaré qu’un autre facteur est que les grandes ligues d’Amérique du Nord n’ont qu’un nombre limité de places sur la liste.

Cela signifie que les athlètes devront peut-être faire des choix difficiles pour poursuivre leur carrière.

“Il y a 144 places sur la liste WNBA et 510 places sur la liste NBA”, a-t-il déclaré. “En dehors de ces meilleures ligues, certaines des équipes les mieux rémunérées au monde résident dans des pays comme la Chine et la Russie.”

Et ce n’est pas seulement le basket-ball qui offre des opportunités plus lucratives.

“La Chine est l’une de ces juridictions où les athlètes vont jouer afin d’obtenir leur salaire dans un endroit où ils peuvent vivre confortablement”, a déclaré Naraine de l’Université Brock, notant qu’il existe des opportunités pour les Canadiens de jouer au hockey et à d’autres sports là-bas.

Le monde extérieur au sport

Slan, dont l’entreprise a vu des clients jouer dans 40 pays à travers le mondea déclaré qu’il examinait le contexte plus large lorsqu’il évaluait les options internationales pour les clients.

“J’essaie de bien préparer mes clients à chaque situation”, a-t-il expliqué, et l’évaluation des risques fait partie de ce processus.

Cependant, comme ses clients l’ont appris, l’inattendu peut arriver.

“J’avais des clients qui jouaient en Ukraine la saison dernière, juste avant l’invasion russe”, a déclaré Slan.

“Alors qu’avant la saison, il n’y avait aucun moyen de comprendre qu’une invasion russe était imminente, j’ai pu guider mes clients en toute sécurité hors du pays et hors de danger.”

Andrew Zimbalist, professeur émérite d’économie au Smith College de Northampton, Massachusetts, a déclaré que l’affaire Griner pourrait inciter les athlètes à envisager davantage d’opportunités dans les ligues opérant dans des pays démocratiques.

“Premièrement, si j’étais un agent de joueurs, j’utiliserais tous mes pouvoirs de persuasion pour les empêcher de jouer en Russie et je les avertirais de jouer dans d’autres pays autoritaires”, a déclaré Zimbalist par e-mail. “Deuxièmement, les ligues dans les pays démocratiques deviendront plus attrayantes.”

Slan est d’accord – et a déclaré que la sécurité et la stabilité économique sont des facteurs clés qui doivent être pesés lorsque les athlètes prennent une décision quant à l’endroit où jouer.

“Des pays comme l’Allemagne et la France sont devenus plus attrayants”, a déclaré Slan. “Peut-être qu’ils ne paient pas autant que certaines autres ligues, mais ils sont sûrs et les salaires des joueurs arrivent à temps. Il y a de la valeur là-dedans.”