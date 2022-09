KIEV/HRAKOVE, Ukraine –

Moscou a abandonné samedi son bastion principal dans le nord-est de l’Ukraine, dans un effondrement soudain de l’une des principales lignes de front de la guerre après que les forces ukrainiennes ont menacé d’encercler la zone dans une avancée de choc.

La chute rapide d’Izium dans la province de Kharkiv a été la pire défaite de Moscou depuis que ses troupes ont été repoussées de la capitale Kyiv en mars, et pourrait s’avérer un tournant décisif dans la guerre de six mois, avec des milliers de soldats russes abandonnant les stocks de munitions et matériel lors de leur fuite.

L’agence de presse officielle TASS a cité le ministère russe de la Défense disant qu’il avait ordonné aux troupes de quitter les environs pour renforcer les opérations ailleurs dans la ville voisine de Donetsk.

Le chef de l’administration russe dans les zones de Kharkiv qu’il contrôle a dit à tous les habitants d’évacuer la province et de fuir vers la Russie pour “sauver des vies”, a rapporté TASS. Des témoins ont décrit des embouteillages de voitures avec des personnes quittant le territoire sous contrôle russe.

Les responsables ukrainiens n’ont pas confirmé qu’ils avaient repris Izium, mais le chef d’état-major du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, a publié une photo des troupes à sa périphérie. Plus tôt, il a tweeté un emoji de raisins. Le nom de la ville signifie “raisin”.

L’annonce du retrait russe est intervenue quelques heures après que les troupes ukrainiennes ont capturé la ville de Kupiansk plus au nord, le seul nœud ferroviaire approvisionnant toute la ligne de front russe dans le nord-est de l’Ukraine. Cela a laissé des milliers de soldats russes brusquement coupés de l’approvisionnement sur une partie du front qui a connu certaines des batailles les plus intenses de la guerre.

Il y avait des signes de problèmes pour la Russie ailleurs le long de ses positions restantes sur le front oriental, les responsables pro-russes reconnaissant les difficultés à d’autres endroits et les Ukrainiens faisant allusion à d’autres avancées à venir.



ASSAUT MÉCANISÉ

Il y a quelques jours, les forces de Kyiv ont traversé la ligne de front et ont depuis repris des dizaines de villes et de villages lors d’un rapide assaut mécanisé, avançant sur des dizaines de kilomètres par jour.

Tôt samedi, des responsables ukrainiens ont posté des photos de leurs troupes hissant le drapeau bleu et jaune du pays devant l’hôtel de ville de Koupiansk, portant un coup qui s’est avéré décisif pour les garnisons russes approvisionnées par les chemins de fer de la ville.

“Pour atteindre les objectifs déclarés de l’opération militaire spéciale de libération du Donbass, il a été décidé de regrouper les troupes russes situées dans les districts de Balakliia et Izium dans le but d’accroître les efforts en direction de Donetsk”, a déclaré TASS citant le ministère russe de la Défense. comme dit.

Les forces russes avaient déjà abandonné Balaklia il y a quelques jours.

À Hrakove, l’un des dizaines de villages repris lors de l’avancée ukrainienne, Reuters a vu des véhicules incendiés portant le symbole “Z” de l’invasion russe. Des boîtes encore pleines de munitions étaient éparpillées avec des ordures éparpillées dans des positions que les Russes avaient abandonnées avec une hâte évidente.

“Bonjour tout le monde, nous venons de Russie”, a été peint à la bombe sur un mur. Trois corps gisaient dans des sacs mortuaires blancs dans une cour.

Le chef de la police régionale, Volodymyr Timochenko, a déclaré que la police ukrainienne était intervenue la veille et avait vérifié l’identité des résidents locaux qui vivaient sous occupation russe depuis le deuxième jour de l’invasion.

“La première fonction est de fournir l’aide dont ils ont besoin. La tâche suivante est de documenter les crimes commis par les envahisseurs russes sur les territoires qu’ils occupaient temporairement.”



« LA RUSSIE RETIRE »

Un témoin à Valuyki, une ville de la région russe de Belgorod près de la frontière avec l’Ukraine, a déclaré à Reuters qu’elle avait vu des dizaines de personnes de Kupiansk, avec des familles manger et dormir dans leurs voitures le long des routes.

“J’étais au marché aujourd’hui et j’ai vu beaucoup de gens de Kupiansk. Ils disent que la moitié de la ville a été prise par l’armée ukrainienne et que la Russie se retire… les combats se rapprochent”, a déclaré le témoin.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que les autorités fournissaient de la nourriture et une aide médicale aux personnes faisant la queue à un point de passage vers la Russie. Le sénateur Andrey Turchak, du parti pro-Kremlin Russie unie, a signalé plus de 400 véhicules à la frontière.

Des tirs de roquettes russes ont touché la ville de Kharkiv samedi soir, tuant au moins une personne et endommageant plusieurs maisons, dans le cadre d’une recrudescence des bombardements depuis la contre-offensive de Kiev, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Reuters n’a pas pu confirmer les comptes du champ de bataille de manière indépendante.

L’abandon brutal de la ligne de front russe au sud de la ville de Kharkiv a mis un terme rapide et soudain à une période au cours de laquelle la guerre s’était déroulée sans relâche sur un front statique, favorisant l’avantage de Moscou en termes de puissance de feu brute.

Les forces russes s’étaient battues pour capturer Izium au début de la guerre, puis avaient utilisé la ville comme base logistique pour l’une de leurs principales campagnes – un assaut de plusieurs mois depuis le nord sur la région adjacente du Donbass.

Il y avait des signes que l’Ukraine pourrait capitaliser sur le désarroi avec des assauts le long d’autres zones du front oriental. Denis Pushilin, chef de l’administration séparatiste installée par la Russie dans la province de Donetsk, a déclaré que la situation à Liman, à l’est d’Izium, “reste assez difficile – comme dans une série de colonies dans le nord de la république”.

Un peu plus à l’est, des responsables ukrainiens ont fait allusion à une éventuelle tentative de reprise de Lysychansk, dont Moscou s’est emparé en juillet après des semaines de combats dans l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre.

Le gouverneur régional ukrainien Serhiy Gaidai a été cité dans les médias ukrainiens comme disant que des troupes ukrainiennes avaient été repérées à la périphérie de la ville. Le nom de la ville signifie “renard”, et après son tweet de raisins, Yermak a tweeté un emoji renard.



(Reportage par des journalistes de Reuters ; Écriture par Peter Graff et Andrew Heavens ; Montage par Cynthia Osterman)