L’emprise des républicains sur les nominations laisse les Marines sans chef confirmé pour la première fois en 100 ans

WASHINGTON (AP) – Le Corps des Marines des États-Unis est sans chef confirmé pour la première fois en un siècle alors que le général David Berger a démissionné de ses fonctions de commandant lundi et qu’un sénateur républicain bloque l’approbation de son successeur.

Berger a pris ses fonctions de 38e commandant en juillet 2019 et doit quitter son poste après quatre ans. Le général Eric Smith, actuellement commandant adjoint, a été nommé pour être le prochain chef, mais il servira à titre intérimaire car il n’a pas été confirmé par le Sénat.

En vertu de la loi, Smith peut servir de commandant par intérim, mais il ne peut rien faire qui présumerait une confirmation. En conséquence, il ne peut pas emménager dans la résidence principale ou le bureau du commandant, ni émettre de nouvelles directives officielles de planification du commandant, ce qui est traditionnel pour un nouveau chef. Il a le pouvoir de mettre en œuvre de nouvelles politiques telles que le budget, la formation et d’autres décisions relatives au personnel.

Le retard de promotion de Smith est le premier de ce qui pourrait être de nombreux officiers militaires de haut niveau retenus par le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala. Tuberville a bloqué toutes les nominations aux postes militaires supérieurs parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision du secrétaire à la Défense Lloyd Austin de faire payer le ministère de la Défense pour les déplacements lorsqu’un membre du service doit sortir de l’État pour se faire avorter ou obtenir d’autres soins de reproduction. L’avortement est désormais illégal en Alabama.

S’exprimant lors d’une cérémonie à la Marine Barracks Washington, juste en bas de la rue de Capitol Hill, Austin et Berger ont appelé le Sénat à agir.

« Nous avons besoin que le Sénat fasse son travail afin que nous puissions avoir un commandant en exercice nommé et confirmé. Nous avons besoin que cette maison soit occupée », a déclaré Berger, avec un clin d’œil aux quartiers du commandant au bord du champ de parade.

Austin et d’autres responsables du Pentagone ont pressé le Sénat d’aller de l’avant, affirmant que les retards affectent déjà plus de 200 officiers militaires et de nombreux dirigeants clés.

« Vous savez, cela fait plus d’un siècle que le US Marine Corps n’a pas opéré sans commandant confirmé par le Sénat », a déclaré Austin lors de la cérémonie.

En raison de l’exigence de Berger de démissionner en juillet, le poste de Marine est le premier des chefs militaires à être affecté par Tuberville. L’armée, la marine et l’armée de l’air devraient toutes faire face au même retard plus tard cette année, tout comme la nomination du prochain président des chefs d’état-major interarmées.

Le président actuel, le général de l’armée Mark Milley, quitte son poste fin septembre. Le général CQ Brown, l’actuel chef de l’armée de l’air, a été nommé pour remplacer Milley et doit se présenter devant la commission des forces armées du Sénat pour son audition mardi.

La prise, cependant, a également un impact sur des dizaines d’officiers une, deux et trois étoiles qui sont affectés à de nouveaux commandements mais ne peuvent pas passer à autre chose. Cela affecte également leurs familles, qui déménagent généralement au cours de l’été dans leurs nouvelles communautés militaires afin que les enfants d’âge scolaire puissent s’installer avant l’automne.

« Des transitions en douceur et en temps opportun d’un leadership confirmé sont essentielles à la défense des États-Unis et à la pleine puissance de la force de combat la plus puissante de l’histoire », a déclaré Austin. « Des transitions de leadership stables et ordonnées sont également essentielles pour maintenir notre réseau inégalé d’alliés et de partenaires. Et ils sont cruciaux pour notre préparation militaire.

Smith a abordé la question épineuse de front lors de ses remarques lors de la cérémonie de lundi – disant qu’il voulait faire une chose rapidement.

« Si vous dites, ‘comment suis-je censé vous appeler?’ ACCM. C’est mon titre, et celui dont je suis fier », a déclaré Smith, en utilisant le raccourci pour son rôle de commandant adjoint. Mais il a rapidement ajouté, « pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion – tous les ordres, directives et directives qui étaient en vigueur ce matin restent en vigueur, sauf indication contraire de ma part. D’autres conseils à la force suivront.

Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone, a déclaré lundi qu’en date de vendredi dernier, il y avait 265 officiers supérieurs dont les promotions avaient été bloquées par Tuberville, et ce nombre pourrait grimper à 650 d’ici la fin de l’année si le problème n’est pas corrigé. Elle a noté que dans plus de 100 cas, des agents – comme Smith – seraient obligés de faire deux emplois en même temps car personne ne peut évoluer.

Elle a déclaré que le Pentagone demande aux officiers de retarder les départs à la retraite prévus et de rester, tandis que dans d’autres cas, les officiers occupent des postes de rang supérieur sans toucher le salaire de ce nouveau grade.

La dernière fois que le Corps a été dirigé par un commandant par intérim, c’était en 1910. Alors-Maj. Le général George Elliott, qui était le commandant, atteignit l’âge de la retraite requis en novembre 1910 et quitta le bureau. Le colonel William Biddle a servi comme commandant par intérim jusqu’à ce qu’il soit promu major général et devienne commandant en février 1911.

Berger, originaire de Woodbine, Maryland, est diplômé de l’Université de Tulane et a été nommé en 1981. Il a commandé à tous les niveaux, y compris des tournées en Irak et en Afghanistan.

Au cours de son mandat, il a mené une vaste campagne pour transformer le Corps des Marines afin de mieux pouvoir mener des guerres amphibies dans le Pacifique après des années de lutte contre des groupes terroristes au Moyen-Orient. Le plan a été salué par de nombreux membres du Pentagone et du Congrès comme un moyen essentiel pour les Marines de se préparer à un conflit potentiel avec la Chine.

Smith, un officier d’infanterie de carrière, est un Marine hautement décoré qui a effectué plusieurs missions en Afghanistan et en Irak, notamment à Fallujah et à Ramadi lors de combats intenses en 2004 et 2005 dans le cadre de l’opération Iraq Freedom. Il a ensuite été conseiller militaire principal du secrétaire à la Défense Ash Carter et, en 2019, a pris la relève en tant que commandant adjoint pour le développement du combat.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press