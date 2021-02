L’emprise de Kim Jong-un sur la Corée du Nord n’est jamais plus forte, car la contrebande de Covid et de méthamphétamine rend impossible l’évasion

Les défections de la Corée du Nord sont maintenant à «pratiquement zéro» avec l’emprise de Kim Jong-un jamais plus forte en raison d’une combinaison de contrebande de Covid et de crystal meth, peut révéler The Sun.

La pandémie l’a fait presque impossible pour quiconque de s’échapper le régime brutal avec le despote augmentant ses frontières déjà fortement fortifiées – tandis que les personnes affamées sont obligées de manger de l’herbe et de la terre, affirme une organisation de sauvetage nord-coréenne.

Désormais, les trafiquants d’êtres humains ne sont même pas intéressés par le commerce lucratif du trafic de personnes à travers la frontière Corée du Nord – valant plus de 20 000 dollars par personne – mais préféreraient exporter des tonnes de méthamphétamine, qui a des profits plus importants et moins de risques.

Maintenant, un transfuge de haut niveau, le pasteur Chun Ki-won, connu sous le nom de «parrain des déficients nord-coréens», demande au président Joe Biden de faire pression sur la Chine pour qu’elle aide les Coréens à lutter.

Chun est connu dans toute l’Asie pour ses opérations de sauvetage audacieuses à la 007 où il a sauvé plus de 1200 personnes.

Il est devenu si prolifique et réussi qu’il est connu personnellement par le Président nord-coréen, qui l’a qualifié de « cancer qui devrait être éradiqué ».

Son surnom en Amérique est « Asia’s Schindler », en référence à Oskar Schindler, l’industriel allemand qui a sauvé 1 200 Juifs des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale et a inspiré le film Schindler’s List de Steven Spielberg en 1993.

Le pasteur dirige la mission Durihana à Séoul, mais ses opérations ont été réduites à zéro pendant la pandémie de coronavirus.

Habituellement, il pouvait diriger des groupes de fugitifs à travers l’Asie à pied, en camion et en train.

La Chine a rendu ces opérations si dangereuses et a refusé des visas à Durihana et à d’autres ONG de sauvetage.

S’exprimant au nom de Chun, le pasteur Ryan Ellsworth du groupe a déclaré au Sun: «Depuis que Kim est arrivé au pouvoir, il a travaillé constamment pour renforcer la sécurité à la frontière, mettant des armes lourdes à la frontière pour remplacer les soldats, resserré les choses.

«Auparavant, ils pouvaient recevoir de l’argent pour détourner le regard car ils mouraient de faim, mais cela s’est arrêté.

« Covid a aidé la Corée du Nord en termes de secret, ses techniques de surveillance s’améliorent.

«Le centre d’attention s’est éloigné de la traite des êtres humains. Ceux qui ont pu aider les plus opprimés ne peuvent pas le faire maintenant et il y a eu une répression contre l’Église chinoise, qui aidait autrefois.

«Maintenant, c’est trop risqué, les gens sont en prison qui ont aidé ou doivent fuir pour sauver leur vie».

Le pasteur Ryan, qui dirige la branche américaine de Durihana, à Sante Fe, au Nouveau-Mexique, affirme que les gens en Corée du Nord sont tellement désespérés qu’ils mangent de l’herbe et de la terre alors que les experts préviennent qu’une autre famine est imminente comme dans les années 90.

« Désormais, nous ne sommes plus autorisés à faire quoi que ce soit en Chine, nous ne pouvons pas obtenir de visa, tout est fermé », a-t-il déclaré.

«Il y a encore beaucoup de contacts en Corée du Nord, demandant de l’aide, cela ne s’est pas arrêté du tout. Le pasteur Chun a sauvé 1200 personnes, mais [the pandemic] l’a obligé à rester sur place.

«C’est le moment de prier pour le peuple nord-coréen, alors quand la porte sera à nouveau ouverte, nous serons prêts. Le besoin ne sera jamais plus grand. Leur situation alimentaire et économique, les choses vont plutôt mal, là où ils mangent de l’herbe ou de la terre. »

Les sauveteurs constatent également que les transfuges ont plus de mal à s’échapper parce qu’ils font généralement appel aux trafiquants d’êtres humains pour les aider, qui ont maintenant tourné leur attention vers le trafic de drogue.

«Avant Covid, la Corée du Nord était un exportateur privilégié de méthamphétamine et d’épices de haute qualité, ce qui a augmenté le coût du sauvetage de quelqu’un», a déclaré le pasteur Ryan.

« Maintenant, il y a de la concurrence pour faire sortir les choses du pays, ce ne sont pas seulement les humains, qui fait grimper le prix, en regardant plus de 12 000 $, facilement 20 000 $. C’est bien plus qu’un dollar par mile. »

La mission Durihana souhaite que le gouvernement américain intervienne et pousse la Chine sur la question.

Le pasteur Ryan dit: «La Chine pourrait arranger les choses, elle pourrait simplement appliquer une légère pression. Je ne vois pas de volonté politique de se battre pour ce peuple, personne ne veut en faire un problème.

«Il y a des gouvernements occidentaux qui pourraient faire plus. Personne ne veut tenir tête à la Chine.

«Les Nord-Coréens devraient être autorisés à passer, conformément aux droits humains internationaux.

«Mais la Chine laisse les agents du Nord travailler dans leur pays et tuer des personnes qui aident les Nord-Coréens, tout le monde le sait.

«Nous ne demandons pas au gouvernement américain de nous aider financièrement, nous le ferons à notre guise, mais empêchons la Chine de rapatrier de force des citoyens nord-coréens, veuillez permettre à ces personnes de traverser votre pays, vous n’avez rien à leur donner. , laissez-les passer. Cela changerait la donne. »