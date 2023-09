L’empreinte d’un grand homme, par La Vanguardia | Divertissement | L’impression des États-Unis

Antoni Vila Casas occupait deux postes dans le domaine professionnel. Pharmacie et art.

Il a perdu son père (Enrique Vila Miquel, docteur en droit) quand il avait 11 ans, il a étudié chez les Jésuites et était enthousiasmé par les valeurs et les formes de cet ordre religieux.

Beaucoup connaissaient les feuilles, mais peu connaissaient le tronc, aux racines profondes.

Il étudie la Pharmacie sans conviction, mais finit par être captivé par ce que le métier lui apporte et il est un grand pharmacien de formation et de cœur.

Il a étudié avec son ami « de toujours » Juan Uriach.

Il est venu diriger quatre pharmacies et entreprendre des projets parmi lesquels se distinguent les Laboratoires Prodes et Aquilea.

Il souffrait d’un lymphome agressif qu’il a réussi à surmonter.

Il obtient diverses distinctions, dont la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite Civil, la Médaille d’Or de la Generalitat de Catalogne, la Creu de Sant Jordi et le Prix Montblanc de mécénat.

En 1986, il crée la Fundació Vila Casas, qui compte aujourd’hui quatre magnifiques espaces muséaux et abrite une collection d’art de 5 000 œuvres axées sur les trois disciplines classiques : la peinture, la sculpture et la photographie.

Il est obligatoire de mentionner Gloria Bosch, directrice artistique de la Fundació depuis le début, retraitée et récemment nommée membre du conseil d’administration.

Très social, connu, transversal, porté sur les relations, beaucoup connaissent les feuilles, mais connaissent peu le tronc.

La raison en est que contrairement à ce que l’on pourrait croire, il exprimait ce qui était juste.

Des racines profondes, très profondes. Des convictions fermes.

Vila Casas a toujours été très claire sur son objectif, la peinture catalane, y compris la récupération des carrières d’artistes oubliés et la promotion de jeunes artistes.

Dans le domaine de la santé, il a contribué à créer une opinion socio-sanitaire à travers la pédagogie et l’analyse des apparitions dans la presse sur les sujets/actualités de santé les plus pertinents de l’année.

Mais ce n’est pas tout.

Chaque année, 16 000 enfants reçoivent une formation culturelle lors de leurs visites dans les espaces de la Fundació avec des instructeurs qui expliquent en détail « le pourquoi », la technique et les caractéristiques des œuvres.

La générosité du président de la Fondation envers l’Hôpital de Sant Joan de Déu et l’Hôpital de la Vall d’Hebron n’est pas non plus connue. Dans le premier cas, traitement du cancer infantile et similaire à Valle Hebron.

Marque importante typique d’un grand homme, bon, intelligent, engagé et réservé.

Travailler dur.

Grand ami de ses amis. Loyal.

Comme il l’a toujours dit, tout cela grâce à la générosité de son épouse, Montsita, présidente d’honneur de la Fondation et au soutien inconditionnel de Toni.

Et l’extraordinaire équipe humaine qui constitue la partie la plus importante de la Fondation, des jeunes enthousiastes qui connaissent bien la philosophie et les objectifs pour donner une continuité fidèle au « Projet ».

Président Toni, repose en paix.