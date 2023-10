L’empreinte digitale sur la demande de rançon permet de sauver la jeune fille disparue Charlotte Sena

Une fillette de neuf ans qui a disparu lors d’un séjour de camping familial dans le nord de l’État de New York était « en sécurité et en bonne santé » lundi après qu’une recherche massive de deux jours ait abouti à son sauvetage et à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’être responsable de son enlèvement. a déclaré la police.

Charlotte Sena a disparu alors qu’elle faisait du vélo tôt samedi soir dans le parc d’État de Moreau Lake, une zone très boisée située à environ 35 miles au nord d’Albany.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré lundi soir lors d’une conférence de presse que les enquêteurs avaient pu identifier une empreinte digitale sur une note de rançon qui aurait été laissée par le suspect qu’elle a identifié comme étant Craig Nelson Ross Jr., 47 ans.

« Ce qui s’est passé est extraordinaire », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que pendant que le reste de la famille de Charlotte restait au camping où elle avait disparu, la police surveillant leur maison a vu quelqu’un déposer un message dans leur boîte aux lettres lundi à 4h20, heure locale.

La police d’État a retiré les empreintes digitales de la note et la seconde correspondait à M. Ross, qui figurait dans une base de données d’une affaire de CFA en 1999, a déclaré le gouverneur Hochul.

Les agents des forces de l’ordre ont lié M. Ross à une propriété appartenant à sa mère, sont entrés et l’ont trouvé dans un camping-car vers 18h30, heure locale, a-t-elle déclaré.

« Après une certaine résistance, le suspect a été arrêté et immédiatement la petite fille a été retrouvée dans une armoire », a déclaré le gouverneur Hochul.

« Elle savait qu’elle était secourue. Elle savait qu’elle était entre de bonnes mains.

La police de l’État de New York a émis une alerte Amber pour l’enfant de neuf ans.

Charlotte a été emmenée dans un hôpital local, comme c’est la coutume, a déclaré le gouverneur Hochul, ajoutant qu’elle semblait physiquement indemne et qu’elle et sa famille avaient été réunies.

Aucune accusation n’a été portée contre M. Ross, mais elles sont attendues, a déclaré le gouverneur Hochul.

M. Ross était toujours interrogé lundi soir. Le gouverneur a désigné M. Ross comme suspect lundi soir et on ne savait pas immédiatement s’il avait un avocat pour commenter en son nom.

Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait toujours d’une enquête active.

Le sauvetage a marqué la fin d’une recherche intense. Environ 400 personnes ont participé lundi à la recherche de la jeune fille, dont des gardes forestiers, des policiers et des pompiers. Les recherches s’étaient étendues sur 46 milles linéaires.

Charlotte, une élève de quatrième année de Greenfield, à proximité, faisait du vélo autour d’une boucle de camping dans le parc avec d’autres enfants lorsqu’elle a décidé de faire le tour seule une fois de plus.

Ses parents ont été alarmés lorsqu’elle n’est pas revenue après 15 minutes, a déclaré le gouverneur Hochul lors d’un point de presse dimanche. La mère de la jeune fille a appelé le 911 après que son vélo ait été retrouvé.

Les autorités ont émis une alerte Amber dimanche matin après une recherche exhaustive car « il était tout à fait possible qu’un enlèvement ait eu lieu », a déclaré le lieutenant-colonel de la police d’État Richard Mazzone.

