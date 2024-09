L’empreinte des balcons en saphir sur le ciel de Londres avec la tour Baltimore

Tour de BaltimoreLe Slinky, qui s’élève à 150 m au-dessus de l’île aux Chiens à Londres, en Angleterre, est surnommé The Slinky en raison de sa ressemblance avec le jouet d’enfant. Conçu par Skidmore, Owings & Merrill, ce monument de 45 étages abrite 366 unités résidentielles de luxe, un café au bord de l’eau et un restaurant-terrasse à triple hauteur. Sa forme distinctive domine l’horizon de Canary Wharf, ce qui lui a valu le prix de la « Meilleure architecture résidentielle de grande hauteur » aux International Property Awards en 2017.

Une partie cruciale de ce développement est le travail de Balcons Saphirun leader britannique dans la conception et l’installation de balcons. Le plus grand projet de Sapphire à ce jour, Baltimore Tower, met en valeur l’expertise de l’entreprise dans la gestion de projets complexes à grande échelle.

Les balcons de la Baltimore Tower, image de Sapphire Balconies

Sapphire Balconies a fourni et installé plus de 10 000 panneaux pour les balustrades et les sols en verre des balcons. Les balustrades, éléments clés de l’esthétique de la tour, sont constituées de panneaux de verre structurels conçus sur mesure par Sapphire. Ces panneaux offrent une vue dégagée sur les gratte-ciel de Canary Wharf et la péninsule de Greenwich.

Compte tenu du défi posé par la forme oblongue de la tour, Sapphire a développé une solution innovante : un système de protection qui a permis de procéder aux travaux d’installation de manière sûre et efficace sans l’utilisation traditionnelle d’échafaudages. Ce système a protégé les travailleurs et simplifié le processus d’installation.

Travaux de construction à la Baltimore Tower, image de Sapphire Balconies

L’installation des balcons a posé des défis logistiques importants en raison du volume considérable de matériaux impliqués et de la conception unique et sinueuse du bâtiment. Le projet a nécessité la coordination précise de plus de 1 000 tonnes de verre, ce qui a nécessité une chaîne d’approvisionnement et un système de gestion des stocks robustes pour respecter le calendrier de construction strict. La forme elliptique distinctive a empêché l’utilisation de méthodes d’échafaudage conventionnelles en raison de contraintes spatiales et de problèmes de sécurité.

Pour répondre à ces défis, Sapphire Balconies a mis au point le système de sécurité Sapphire Shroud, conçu pour envelopper chaque étage pendant la construction. Cela a permis de progresser dans les travaux d’installation de l’intérieur vers l’extérieur, éliminant ainsi le besoin de systèmes antichute externes et réduisant la dépendance à l’égard des équipements de levage lourds.

La grue et le monte-charge utilisés pendant la construction, image de Sapphire Balconies

Cela a permis à plusieurs corps de métier de travailler simultanément dans l’espace protégé, le projet faisant appel à une opération en tandem de l’équipe d’installation de Sapphire et de l’entrepreneur principal, CJ O’Shea Group Limited. Le système de protection a permis d’installer les balcons de manière séquentielle, des étages inférieurs vers le haut, sans interruption de la construction et du démontage traditionnels des échafaudages. Chaque phase de l’installation a été planifiée pour coïncider avec les coulées de béton du bâtiment, ce qui a permis de respecter le calendrier et le budget.

Vue sur la tour de Baltimore, image de Sapphire Balconies

Le système de verre sans cadre de la façade crée un effet saisissant, avec des lignes épurées et aucun poteau de soutien ou de bordure ne venant gêner la vue. Chaque balcon a été soigneusement construit pour s’aligner avec la forme sinueuse de la tour, qui se déplace progressivement au fur et à mesure de son ascension. Cette conception offre également une meilleure protection solaire et contre les intempéries pour les résidents.

La solution de verre sans cadre est également disponible en option à prix compétitif pour d’autres projets et est conçue pour fonctionner avec des dalles de balcon en béton. Elle est actuellement utilisée dans des projets de tours partout au Canada. Disponible en versions transparentes et opaques, le verre est conçu pour offrir une protection contre le vent et la confidentialité.

Gros plan sur la construction, image de Sapphire Balconies

Les panneaux de verre gravé entre les balcons ajoutent une couche d’intimité aux résidents. Le choix des matériaux et les techniques d’installation de Sapphire contribuent à l’efficacité thermique de la tour, réduisant ainsi le risque de pont thermique.

Nick Haughton, directeur mondial de l’ESG et du marketing chez Sapphire, a déclaré : « La capacité à tenir nos promesses à chaque étape du projet, de la planification du programme et de l’approvisionnement à la fabrication et à la livraison juste à temps, a été décrite par l’un des plus grands développeurs du Royaume-Uni comme la capacité de « parachuter dans et hors du projet » exactement au bon moment. »

Les parties intéressées peuvent lire le Étude de cas de la tour de Baltimore pour en savoir plus.

Pour plus de détails sur les solutions innovantes de Sapphire ou pour organiser une consultation, les parties intéressées sont encouragées à visiter le site web de l’entreprise.

* * *

UrbanToronto propose un service de recherche, UrbanToronto Pro, qui fournit des données complètes sur les projets de construction dans la région du Grand Toronto, de la proposition à l’achèvement. Nous proposons également des rapports instantanés, des instantanés téléchargeables en fonction de l’emplacement et une newsletter quotidienne par abonnement, New Development Insider, qui suit les projets depuis la demande initiale.