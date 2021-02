«  L’empoisonnement semble suspecté  »

L’actrice Nimrat Kaur a exprimé mercredi son inquiétude quant à la disparition de chats errants près de chez elle à Noida, où vivent ses parents.

S’adressant à IANS, Nimrat a déclaré: «Mes parents vivent à Noida et nous y vivons depuis près de 26 ans. Ils nourrissent des chats errants depuis de nombreuses années maintenant et beaucoup d’entre eux viennent chez nous et jouent sur le balcon. Entre hier et aujourd’hui, tous ont disparu, à l’exception d’un chat qui n’est pas sorti. Ma mère a trouvé deux d’entre eux morts et il n’y avait aucune marque de blessure. Vous pouvez savoir quand un animal a été empoisonné. «

L’actrice a finalement contacté des organisations de protection des animaux pour obtenir de l’aide.

«J’ai parlé à des organisations de protection des animaux et elles m’ont dit que la bonne chose à faire était de conserver le corps et de l’envoyer pour une autopsie. Quelqu’un doit confirmer qu’il s’agit d’un cas d’empoisonnement, puis une FIR officielle peut être déposée », a-t-elle déclaré.

«La réalité du terrain est que même si quelqu’un a vu (l’animal empoisonné), personne ne le« sait ». Nous voulons vraiment demander aux gens de ne pas faire quelque chose (si barbare). Nous manquons de mots. Mes parents sont vidés. Pour tromper et affamer un animal, je n’ai pas de mots pour de telles atrocités », partage l’actrice.

Plus tôt mercredi, Nimrat avait tweeté: «Mes parents de Noida nourrissent beaucoup de chats errants depuis des années maintenant. Certains des chatons ont été retrouvés morts ce matin et tous les autres sont devenus introuvables. Un empoisonnement semble être suspecté. Y a-t-il une organisation à laquelle on peut s’adresser pour obtenir de l’aide dans ce domaine? »

Côté travail, l’actrice sera bientôt vue dans le film «Dasvi». Elle a récemment partagé son premier regard dans le film sur les réseaux sociaux.