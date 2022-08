L’empoisonnement au plomb et le racisme systémique nuisent aux résultats des tests des enfants noirs

Tout cela signifie que les enfants noirs vivant dans la pauvreté courent un risque accru d’être exposés au plomb. Une étude de l’année dernière a révélé que 58% des enfants des quartiers à prédominance noire avaient des niveaux détectables de plomb dans le sang, contre 49% des enfants des quartiers à prédominance blanche.

“C’est ce qui rend cette nouvelle étude si importante”, a déclaré David Cwiertny, directeur du Center for Health Effects of Environmental Contamination de l’Université de l’Iowa. “Ce sont des enfants qui sont déjà plus vulnérables à l’exposition au plomb.”

Si d’autres facteurs dans leur environnement “aggravent” les effets du plomb, c’est inquiétant, a déclaré Cwiertny, qui ne faisait pas partie de la nouvelle recherche.

Il n’y a pas de niveau de plomb dans le sang “sûr” chez les enfants, a déclaré Cwiertny. Mais le CDC considère qu’un niveau de 3,5 microgrammes par décilitre (mcg/dL) est supérieur à la normale.

L’étude actuelle, publiée le 15 août dans le Actes de l’Académie nationale des sciences ,impliquait 25 699 enfants de Caroline du Nord dont la plombémie avait été testée à un moment donné. Ils ont tous passé des tests standardisés de lecture et de mathématiques en quatrième année.

L’équipe de Bravo a découvert que lorsque les enfants noirs avaient des niveaux de plomb relativement plus faibles (1 à 3 mcg/dL), la ségrégation du quartier n’avait aucune incidence sur leurs résultats aux tests de lecture. Mais parmi les enfants noirs avec des niveaux de plomb plus élevés (4 mcg/dL ou plus), ceux vivant dans des quartiers très ségrégués avaient de moins bons résultats en lecture. Et plus les niveaux de plomb des enfants étaient élevés, plus l’impact de la ségrégation du quartier était important.

Bravo a noté que la situation dans son ensemble n’est pas entièrement sombre : les enfants d’aujourd’hui sont exposés à moins de plomb que leurs homologues d’il y a des décennies.

Mais, a-t-elle dit, “l’héritage durable du racisme structurel” signifie que les enfants noirs sont plus exposés au plomb et à d’autres dangers et facteurs de stress environnementaux.

“Ce n’est pas acceptable”, a déclaré Bravo.

Cwiertny a accepté.

“Nous n’avons pas fait assez pour réduire les sources d’exposition au plomb”, a-t-il déclaré. L’essence au plomb, par exemple, est toujours utilisée dans l’aviation car aucune alternative n’a été développée. Et les branchements en plomb (conduites d’eau souterraines) mis en place au début du XXe siècle subsistent dans de nombreuses villes et collectivités.