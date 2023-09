L’empoisonnement au plomb cause chaque année des milliers de milliards de dollars de dommages économiques

Tout le monde sait que le plomb est mauvais pour la santé. Nous le savons depuis très longtemps : au premier siècle avant notre ère, l’architecte romain Vitruve mettait en garde contre l’utilisation du plomb dans les canalisations, observant la « couleur pâle » des plombiers obligés de travailler avec. Nous savons que l’essence au plomb entraîne une mort prématurée chez les personnes âgées, qu’une exposition élevée au plomb peut réduire considérablement le QI et qu’il existe probablement une relation entre l’exposition au plomb chez les enfants et des taux de criminalité élevés par la suite.

Pourtant, le plomb est encore partout, notamment dans les pays les plus pauvres. Pure Earth, la plus grande organisation à but non lucratif travaillant sur la contamination au plomb au niveau international, a récemment mené une enquête massive sur des produits dans 25 pays à revenu faible et intermédiaire, du Pérou au Nigeria en passant par l’Inde et les Philippines, pour tester les niveaux de plomb dans les articles ménagers. Dans leur échantillon, ils ont trouvé des niveaux élevés de plomb dans 52 pour cent des métaux et 45 pour cent des ustensiles alimentaires en céramique (une catégorie comprenant la vaisselle, les ustensiles, les casseroles et les poêles), ainsi que dans 41 pour cent des peintures domestiques et 13 pour cent des jouets.

Cela a des conséquences majeures. Un nouveau papier dans Santé planétaire du Lancetrédigé par l’économiste Bjorn Larsen et Ernesto Sánchez-Triana, responsable mondial de la gestion de la pollution à la Banque mondiale, tente de quantifier l’ampleur du problème majeur à l’échelle mondiale.

Les auteurs estiment que quelque 5,5 millions de personnes meurent chaque année prématurément à cause de l’exposition au plomb et que le problème dans son ensemble impose un coût social de 6 000 milliards de dollars par an. Cela équivaut à 6,9 pour cent du PIB mondial total.

Il s’agit de chiffres massifs, qu’il convient de replacer dans leur contexte : 5,5 millions de décès dus au plomb en 2019 dépassent le nombre de personnes décédées cette année-là des suites d’accidents de voiture (1,2 million), de tuberculose (1,18 million), du VIH/SIDA (863 837), suicide (759 028) et paludisme (643 381) combiné. S’il est exact, ce chiffre signifie qu’un peu moins d’un décès sur dix dans le monde peut être attribué au plomb. Parallèlement, le coût social de 6,9 ​​pour cent du PIB mondial dépasse une récente estimation de la Banque mondiale du coût social de la pollution atmosphérique, qui s’élevait à 6,1 pour cent du PIB.

Examiner le coût du plomb

Ces chiffres massifs peuvent sembler plus plausibles si l’on considère la prévalence de l’exposition grave au plomb dans les pays en développement.

Un examen des données probantes mené en 2021 par le scientifique environnemental Bret Ericson a examiné les enquêtes sur la plombémie dans 34 pays, qui représentent ensemble plus des deux tiers de la population mondiale. Dans l’ensemble, ces études ont estimé que 48,5 pour cent des enfants avaient des niveaux de plomb élevés (définis comme supérieurs à 5 microgrammes par décilitre, ou µg/dL). Les niveaux d’exposition variaient considérablement, des enquêtes menées dans quelques pays (comme la Tanzanie) n’ayant révélé aucun enfant ayant une plombémie supérieure à 5 µg/dL, et d’autres pays (comme le Pakistan) montrant une grande majorité avec des niveaux aussi élevés. (Bien sûr, il est possible que les limites de ces enquêtes sous-estiment l’exposition au plomb dans certains pays.)

Nous pouvons identifier un certain nombre de sources possibles de ces niveaux élevés de plomb. Historiquement, le principal moteur était le plomb dans l’essence, mais en 2021, le dernier pays au monde utilisant encore le plomb à cette fin (l’Algérie) l’a progressivement éliminé. Le plomb est largement utilisé dans les batteries de voitures, le carburant des avions et les biens de consommation étudiés par Pure Earth dans son rapport, mais on ne sait toujours pas quelle source est la plus importante dans l’intoxication des enfants.

D’une part, nous savons étonnamment peu de choses sur la façon dont le plomb contenu dans une assiette, par exemple, se traduit en plomb dans le système d’un humain mangeant dans cette assiette. L’étude Pure Earth comprenait un test de certains ustensiles de cuisine en aluminium, dans lesquels on faisait bouillir de l’acide acétique (l’ingrédient principal du vinaigre) pendant deux heures, puis on testait la présence de plomb dans le liquide. Cinquante-deux pour cent des pots avaient laissé échapper une quantité de plomb supérieure au niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour l’eau potable. Cela suggère que les aliments cuits dans de tels pots contiendraient du plomb, ce qui empoisonnerait les enfants qui en boivent. Mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires.

En effet, « des recherches supplémentaires sont nécessaires » est un bon résumé de l’état général de la recherche principale. Le Santé planétaire du Lancet Les conclusions d’une étude selon laquelle le plomb tue 5,5 millions de personnes par an s’appuient sur les estimations d’intoxication au plomb de l’étude Global Burden of Disease, qui produit parfois ses chiffres non pas sur la base d’enquêtes auprès de personnes réelles, mais sur d’autres données (comme la part de la population dans les zones urbaines, et l’année d’élimination progressive de l’essence au plomb), qui est à son tour prédictive de l’exposition au plomb.

De plus, le Lancette L’étude estime les décès causés par les maladies cardiovasculaires induites par le plomb, sur la base d’études menées aux États-Unis, estimant l’effet du plomb sur les taux de maladies cardiovasculaires. L’expert en pollution atmosphérique Roy Harrison a déclaré à l’agence de presse AFP que l’application de ces découvertes au monde entier était « un énorme saut de foi ».

Cela dit, toute erreur peut aller dans les deux sens. Les enquêtes réelles qu’Ericson et ses coauteurs ont compilées sur les niveaux de plomb dans le sang ont montré que le problème était pire que ne le suggèrent les données sur la charge mondiale de morbidité. Il se pourrait que le plomb soit un facteur de risque plus important de maladies cardiovasculaires dans les pays pauvres qu’aux États-Unis, car il existe aux États-Unis davantage de ressources médicales pour contrer les effets négatifs du plomb. Tout cela pourrait signifier que la nouvelle étude sous-estime les dommages causés par le plomb.

La seule façon d’avoir une meilleure idée de l’ampleur du problème est d’investir davantage dans sa compréhension. Un rapport de 2021 a révélé que les organisations à but non lucratif dépensent au maximum 10 millions de dollars par an pour lutter contre l’exposition au plomb dans les pays en développement, une grande partie de cet argent provenant des gouvernements. À titre de comparaison, les efforts mondiaux de lutte contre le VIH/SIDA, qui, si l’on en croit ce nouveau rapport, tue environ un cinquième du nombre de personnes dans le monde que le plomb, ont reçu 8,2 milliards de dollars de financement gouvernemental rien qu’en 2022.

Le point ici n’est pas que nous dépensons trop pour le VIH/SIDA – nous dépensons peut-être encore trop peu dans ce domaine également. Mais nous dépensons beaucoup trop peu sur la compréhension et la lutte contre l’exposition au plomb, alors qu’il pourrait s’agir d’un problème d’une ampleur similaire ou supérieure. Il s’agit de l’un des problèmes les plus négligés en matière de santé mondiale, et c’est un problème dans lequel un investissement substantiel pourrait être très utile.