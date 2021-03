L’employée de McDonald’s sonne pour son 100e anniversaire, n’a pas l’intention de prendre sa retraite

Un employé de McDonald’s croit sincèrement que «l’âge n’est qu’un chiffre». Une femme dynamique qui travaille dans la chaîne de restauration rapide a récemment fêté ses 100 ans. Même après avoir franchi le cap, la jeune femme de cœur n’a pas l’intention de prendre sa retraite. En fait, elle a clairement dit qu’elle voulait continuer à travailler comme elle l’a été. Ruth Shuster, qui est basée en Pennsylvanie, a atteint le seuil des 100 ans le mercredi 3 mars, selon un rapport publié dans triblive.com, McDonald’s a organisé un petit événement en l’honneur de leur fidèle employé.

Ruth travaille avec la marque depuis 27 ans et était également vêtue de son uniforme McDonald’s le jour de son grand jour, car c’était mercredi, une journée de travail pour elle. Pour rendre son grand jour spécial, la chaîne de restauration rapide l’a couronnée «Reine d’un jour» au Big Mac Museum de North Huntingdon.

Lors de sa journée spéciale, elle a été rejointe par 40 membres de sa famille et amis avec lesquels elle a dansé et s’est amusée, avant que McDonald’s ne commence à lui faire sentir comme une reine pour son 100e anniversaire. Faisant un effort supplémentaire pour leur fidèle employé, la société a présenté une poupée à tête ronde Ruth Shuster pour sa vitrine, l’a drapée dans une robe rouge fantaisie entre autres. De nombreux dirigeants de la marque ont également adressé leurs vœux à la jeune femme de cœur.

Ruth a révélé qu’elle se sentait bien et qu’elle était reconnaissante pour tout ce qu’elle avait dans la vie. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’intention de prendre sa retraite maintenant, la femme de 100 ans a déclaré qu’elle était claire sur le fait qu’elle ne quitterait pas son emploi de si tôt. En fait, elle a continué jusqu’à dire qu’elle aime son travail et qu’elle aime venir sur son lieu de travail.

«Pas question que je prenne ma retraite. Je me plais beaucoup ici. Les gens sont tellement gentils de venir ici et il est bon de travailler pour l’entreprise », a-t-elle ajouté. Son fils, Jack, a révélé que sa mère préfère le travail au repos. Jack a mentionné que Ruth avait cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Décrivant les débuts de sa mère, il a ajouté qu’elle l’a toujours été pendant que lui et sa sœur grandissaient au Texas.

Pendant ce temps, il convient de mentionner que Ruth fait partie de 5,2% des 6,5 millions d’Américains âgés de 85 ans et plus et qui continuent à avoir un emploi. Ces données sont basées sur l’enquête sur la communauté américaine du Census Bureau de 2016.