Un membre du personnel du sanctuaire animalier de Carole Baskin a été mordu par l’un des animaux, a-t-on affirmé.

Un incident s’est produit vers 8 heures du matin jeudi matin à Big Cats Rescue à Tampa, en Floride, ont déclaré les pompiers du comté de Hillsborough.

Bien que l’ampleur des blessures des membres du personnel soit inconnue, ils devraient survivre à l’attaque, selon les rapports de la WFLA.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a déclaré à Mirror Online: « Nous avons reçu un rapport sur un incident survenu ce matin à Big Cat Rescue et la section de la faune en captivité de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) enquête.

« Nous fournirons des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles. »

Baskin, 59 ans, dirige le sanctuaire, qui figurait en grande partie dans la série à succès Netflix Tiger King.

Elle est devenue célèbre après que la série a fait ses débuts sur le service de streaming plus tôt cette année, puis a concouru dans Dancing with the Stars.







(Image: Sunday Mirror / Andy Stenning)









(Image: Sunday Mirror / Andy Stenning)



Big Cats Rescue est actuellement fermé au public en raison de l’épidémie de coronavirus.

Elle a récemment déclaré que le sanctuaire perdait 160 000 $ (119 000 £) par mois de revenus.

Mirror Online a contacté Carole Baskin pour commentaires.









Tiger King a suivi Joe Exotic et son zoo de tigres, et son prétendu mauvais traitement des animaux.

Cela a également suivi sa rivalité avec Baskin alors qu’elle faisait campagne pour la fin de la vente de tigres comme celui d’Exotic.

Exotic purge actuellement une peine de prison pour avoir engagé quelqu’un pour tuer Baskin.









Il l’a accusée d’avoir tué son premier mari Don Lewis, ce qu’elle a toujours nié avec vigueur.

En 1997, le millionnaire Don a disparu après avoir quitté son domicile de Tampa le 18 août.

Lewis a été déclaré mort en 2002 mais ses restes n’ont jamais été retrouvés.