L’employé du commerçant Joe a été licencié après avoir exigé des exigences de masque plus strictes

Le commerçant Joe’s a été menacé de boycott après qu’un employé a révélé qu’il avait été licencié pour avoir envoyé une lettre au PDG de la chaîne d’épicerie exigeant des exigences de masque plus strictes pour les clients.

Ben Bonnema a partagé son histoire dans un fil Twitter vendredi, affirmant qu’il avait été limogé de l’emplacement d’un Trader Joe dans l’Upper West Side de New York parce qu’il ne « partage pas les valeurs de l’entreprise ».

Bonnema a publié une photo de la lettre qu’il a envoyée au PDG Dan Bane, dans laquelle il a recommandé cinq changements pour améliorer la sécurité au milieu de la pandémie, y compris la mise en œuvre d’une « politique des trois coups » pour interdire les clients qui bafouent à plusieurs reprises les règles des masques.

«Nous mettons notre vie en jeu chaque jour en nous présentant au travail», a-t-il écrit. « S’il vous plaît, montrez-nous pour nous en adoptant ces politiques. »

Les tweets de Bonnema sont rapidement devenus viraux et ont déclenché des appels au boycott de plus de 500 emplacements de Trader Joe à travers le pays.

Dans sa lettre, Bonnema a demandé que personne ne soit autorisé à entrer dans les magasins sans masque pour quelque raison que ce soit – notant que la société propose déjà de faire des emplettes pour des clients souffrant d’un problème de santé qui les empêche de le porter.

En expliquant sa politique des trois grèves pour éliminer les personnes « non coopératives », il a décrit comment il avait récemment été « crié et insulté par un client qui ne voulait pas porter de masque au-dessus de son nez ».

Les trois autres recommandations de Bonnema concernaient l’amélioration de la qualité de l’air dans les magasins en installant un système de filtration plus avancé, en augmentant le changement d’air par heure et en limitant la capacité des magasins en fonction des niveaux de CO2.

Il a cité des articles et des études récents sur la filtration de l’air pour faire valoir son point de vue selon lequel davantage pourrait être fait pour protéger les travailleurs.

La lettre a été signée par Bonnema et un autre employé du magasin Upper West Side, dont le nom a été expurgé dans la version publiée sur Twitter.

Dans un tweet ultérieur, Bonnema a partagé la lettre de résiliation qu’il a reçue.

« Dans un e-mail récent, vous suggérez d’adopter une politique de « 3 avertissements » contre les clients et une politique imposant le même accommodement pour chaque client souffrant d’un problème de santé qui les empêche de porter un masque », lit-on dans la lettre.

«Ces suggestions ne sont pas conformes à nos valeurs fondamentales. De plus, vous déclarez que Trader Joe’s ne «se présente pas pour nous» sans adopter vos politiques.

«Il est clair que vous ne comprenez pas nos valeurs. En conséquence, nous ne sommes plus à l’aise de vous faire travailler pour Trader Joe’s.

Le fil de discussion de Bonnema a accumulé plus de 140000 likes et retweets lundi.

Les utilisateurs indignés ont félicité Bonnema pour avoir pris la parole et ont critiqué la société pour l’avoir licencié en conséquence.

Beaucoup ont déclaré qu’ils ne feraient pas de shopping chez Trader Joe’s tant que Bonnema ne serait pas rétabli et que les modifications proposées ne seraient pas prises en compte.

« Merci de vous être mobilisé pour nous faire savoir ce qui se passe chez Trader Joes. Boycottez ces salauds », a écrit une femme.

«Il est temps de lancer un boycott de Trader Joes. Une manière dégoûtante de traiter leur personnel », a ajouté un homme.

Un compte Twitter faisant pression pour créer un syndicat de travailleurs pour le personnel de Trader Joe a déclaré qu’il mettait tout son poids derrière Bonnema.

« Nous avons parlé avec @BenBonnema et nous offrons un soutien et une solidarité sans équivoque », a écrit le compte de Crew for a Trader Joe’s Union.

« Nous ne ferons pas de commentaires en dehors de ce que Ben décide de partager, mais nous le soutenons de toutes les manières possibles dans ce combat. Une blessure à un est une blessure à tous.

Le tweet a également attiré l’attention de David Michaels, chef de longue date de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA).

«Les représailles pour avoir soulevé des problèmes de sécurité sont illégales», a écrit Michaels. ‘@OSHA_DOL devrait enquêter et exiger que #TraderJoes rétablisse immédiatement @BenBonnema avec un retour de paie.’

Un porte-parole de Trader Joe’s s’est adressé au tollé samedi, déclarant à Insider que la direction du magasin avait décidé de licencier Bonnema en raison du « manque de respect qu’il avait montré envers nos clients ».

« Nous n’avons jamais mis fin à l’emploi d’un membre d’équipage pour avoir soulevé des problèmes de sécurité et ne le ferons jamais », a déclaré samedi le porte-parole.

«Rien n’est plus important chez Trader Joe’s que la sécurité de nos membres d’équipage et de nos clients. Nous encourageons tous les membres d’équipage à jouer un rôle actif dans la sécurité des magasins et à partager leurs suggestions avec les dirigeants.

« Au cours de sa courte période chez Trader Joe’s, les suggestions de ce membre d’équipage ont été écoutées et traitées de manière appropriée. »

Trader Joe’s n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de DailyMail.com lundi.