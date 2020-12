Un croupier de jeux aurait jeté un sac de poudre blanche sur la balustrade d’un casino parce qu’il l’avait «trouvé» dans sa poche et voulait s’en débarrasser.

Des images de vidéosurveillance ont montré le travailleur du casino et un autre homme appuyé contre la balustrade du Star à Pyrmont, Sydney.

Les deux hommes se détournaient du balcon lorsque l’employé du casino, qui n’était pas en service, a mis sa main dans sa petite poche.

Il a ensuite sorti un objet avant de le laisser tomber derrière lui.

La sécurité a ensuite fouillé la zone ci-dessous et a découvert qu’un sac avait atterri derrière certaines plantes.

L’Autorité des alcools et des jeux a déclaré que l’homme avait refusé de dire au Star où il avait obtenu le sac et qu’il l’avait « trouvé » dans sa poche et voulait s’en débarrasser.

Le croupier de jeux a depuis été licencié par le casino tandis que l’Autorité lui a interdit de travailler ou d’entrer dans les locaux du casino pendant cinq ans.

Pendant ce temps, l’homme a été accusé de possession d’une drogue interdite.

Dans un autre incident, une préposée aux jeux a été surprise en train de placer 28 paris sur une application de jeu tout en travaillant.

L’Autorité des alcools et des jeux a déclaré que la femme avait placé les paris entre janvier et février et avait depuis été abandonnée.

Le président de l’Autorité, Philip Crawford, a déclaré que le Star avait licencié les employés pour avoir rompu leurs responsabilités.

«Un employé spécial de casino est un titulaire de licence engagé pour superviser et faciliter les activités de jeu», a déclaré M. Crawford.

«Ces personnes aident à protéger l’intégrité des opérations du casino contre l’influence criminelle, les fautes graves ou l’exploitation et un degré particulier de confiance est placé en eux.

Un porte-parole de The Star a déclaré que le casino avait travaillé avec les autorités.

«Ces incidents ont été identifiés par The Star et traités à l’époque», a-t-il déclaré.

