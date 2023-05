L’employé de Nando de Dundee obtient une composition infernale de « fondre la peau »

Les patrons de NANDO ont payé une compo à une serveuse dont la peau a « fondu » dans un horrible accident.

Mairi Espie, 21 ans, a laissé des cicatrices après avoir nettoyé ses vêtements avec du liquide de nettoyage en vidant un récipient.

Elle a été laissée cicatrisée après avoir nettoyé un liquide imbibé de ses vêtements

La serveuse Mairi Espie a remporté un paiement de compo de Nando’s

Le détergent corrosif a brûlé un trou dans son jean et a fait fondre la peau de sa cuisse droite au restaurant du géant de la restauration rapide à Nethergate, Dundee.

Mairi, de la ville, avait besoin d’un traitement hospitalier spécialisé et a laissé une cicatrice permanente.

Nando’s a accepté de payer une somme non divulguée pour son calvaire en décembre 2019 après que l’affaire a été portée devant le national

tribunal des dommages corporels.

Mairi, qui travaille toujours pour eux, a déclaré : « Il n’aurait pas dû être nécessaire d’aller jusqu’à une action en justice.

« Mais je n’aurais pas non plus dû être brûlé. Ce n’était jamais une question d’argent pour moi, juste de la reconnaissance. À l’époque, on avait l’impression que les gens ne croyaient pas que c’était si grave ou que quelque chose n’allait pas.

« Nando a fait ce qu’il fallait. Ils ont réglé l’affaire rapidement, le personnel a apporté son soutien et les problèmes qui ont conduit à cela semblent avoir été résolus maintenant.

Simon Hammond, du cabinet d’avocats Digby Brown, a ajouté : « Nous sommes heureux d’avoir aidé Mairi à obtenir la reconnaissance qu’elle souhaitait.

« Nous espérons que cela rappellera aux employeurs de ne pas être complaisants en matière de sécurité du personnel. »

