Un collaborateur du Républicain La sénatrice Katie Britt a été volé sous la menace d’une arme jeudi soir, a confirmé la police de Washington DC.

D’après FOX 5 DCAmanda Peper, une programmatrice du sénateur, a été cambriolée sous la menace d’une arme à 20h30 dans le pâté de maisons 1200 de E Street, au nord-est, jeudi.

La police a déclaré que Peper se dirigeait vers son immeuble lorsqu’elle a été approchée par un homme qui a pointé une arme sur son visage et lui a dit : « Donnez-moi votre sac à main et vos clés ».

Mme Su ne bénéficie même pas du soutien adéquat de la part des membres de son propre parti au Sénat pour être confirmée au poste de secrétaire au Travail », a déclaré la sénatrice républicaine de l’Alabama, Katie Britt, à Fox News Digital.

Peper s’est conformé avec le voleur de voitures et lui a donné ses affaires, a indiqué la police.

La sénatrice de l’Alabama Britt a remercié les policiers qui sont intervenus sur les lieux, mais a déclaré qu’il était « exaspérant et totalement inacceptable » que son membre du personnel ait été attaqué. Le sénateur républicain a imputé cet incident à la criminalité « incontrôlable » à Washington DC.

SÉNATEUR DU KENTUCKY. RAND PAUL DIT QU’UN MEMBRE DU PERSONNEL A ÉTÉ « BRUTALEMENT ATTAQUÉ »

« Nous remercions Dieu qu’elle soit saine et sauve après cet incident terrifiant, et nous sommes reconnaissants envers les agents du département de police du Capitole et du département de police métropolitaine qui ont répondu rapidement et professionnellement sur les lieux », a déclaré le bureau du sénateur Britt dans un communiqué à Fox. Actualités Numérique. « Il est exaspérant et totalement inacceptable qu’un Américain qui se trouve au Capitole pour servir son pays ne puisse pas marcher en toute sécurité dans les rues de Washington, DC à 20h30 du soir en raison de la criminalité incontrôlée dans cette ville. »

« Il suffit de regarder les chiffres du service de police : cette année, les vols ont augmenté de 68 % et les vols de véhicules à moteur de 102 %. Les élus locaux du District de Columbia ont la responsabilité non seulement envers leurs citoyens, mais envers le pays, de mobilisons-nous et maîtrisons la crise de la criminalité qui ravage les rues de la capitale nationale », a ajouté le sénateur Britt.

Le bâtiment du Capitole des États-Unis à Washington, DC

Le membre du personnel du sénateur Britt rejoint une liste croissante de travailleurs de Capitol Hill qui ont été attaqués ces derniers mois.

Plus tôt ce mois-ci, le Texas Représentant Henry Cuellar a été détourné sous la menace d’une arme par trois hommes.

« La police métropolitaine de Washington enquête sur un vol de voiture à main armée survenu vers 21h30 dans le quartier Navy Yard de Washington », a indiqué la police du Capitole. « La victime a été identifiée comme étant un membre du Congrès, c’est pourquoi l’USCP a des enquêteurs travaillant avec le MPD sur cette affaire. Aucune blessure n’a été signalée. Les détectives s’efforcent de retrouver le suspect. »

LA POLICE DE DC ARRÊTE UN HOMME ACCUSÉ D’Agresser UN REPRÉSENTANT DÉMOCRATE DU MINNESOTA. ANGIE CRAIG

En mars, le sénateur républicain du Kentucky. Rand Paul a déclaré qu’un membre de son personnel avait été « brutalement agressé ».

« Le week-end dernier, un membre de mon équipe a été brutalement attaqué en plein jour à Washington, DC », a déclaré Paul dans un communiqué. « Je vous demande de vous joindre à Kelley et à moi pour prier pour un rétablissement rapide et complet et pour remercier les premiers intervenants, le personnel hospitalier et la police pour leurs actions diligentes. »

« Nous sommes soulagés d’apprendre que le suspect a été arrêté. Pour le moment, nous demandons le respect de l’intimité, afin que chacun puisse se concentrer sur sa guérison et son rétablissement », a-t-il ajouté.

Une photo d’un véhicule des forces de l’ordre pour le service de police de DC.

En février, Angie Craig, représentante du Minnesota a été attaquée dans un ascenseur de son immeuble avant de repousser son agresseur.

La sénatrice démocrate a crédité son café du matin après avoir été attaquée de manière inattendue dans l’ascenseur de son appartement à Washington DC.

Brandon Gillespie, Landon Mion et Tyler Olson de Fox News ont contribué à ce rapport.

Source originale de l’article : L’employé de la sénatrice de l’Alabama Katie Britt volé sous la menace d’une arme à Washington DC